我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英軍情六處：3大威脅 中國是「單一最優先目標」

連日第3批重量級人物 美國際民主協會會長抵台

母被父潑汽油燒死 受虐子：當年媽被他強姦後才在一起

中國新聞組／北京30日電
小伙稱父親燒死母親後仍逍遙法外。（取材自正觀新聞）
小伙稱父親燒死母親後仍逍遙法外。（取材自正觀新聞）

雲南男子陳昌雨在網上稱，自己的媽媽被爸爸潑汽油燒傷，傷重住院四個多月才去世。他還自曝，爸爸曾兩度入獄，平時對母子二人經常辱罵毆打，甚至當初媽媽就是被爸爸強姦，兩人才在一起的。對於爸爸，他不乏怨恨，「如果法律允許的話，我想拿刀把他砍了」。

來源：YouTube

正觀新聞報導，今年3月，在廣東打工的陳昌雨趕回雲南，在醫院看到全身燒傷、臉上多處疤痕的媽媽，和只燒到腳和手的爸爸。

他從媽媽口中得知，當時雙方發生爭執，爸爸拿起一壺汽油潑了一屋，媽媽去爭奪時也被潑了一身，然後爸爸點著了火，兩人被燒傷送醫。之後，爸爸出院，而媽媽因為傷情過重拖了四個多月後去世。

爸爸曾兩度坐牢，在陳昌雨的印象中，他的童年沒有父親的存在，幾乎是靠媽媽獨自扶養長大，爸爸出獄後，「只要一不高興就拿我和我媽撒氣」。

陳昌雨說，原本媽媽家中已為她安排好一門親事，但媽媽不喜歡，偶然認識爸爸，多次相處之後和爸爸產生了感情，但後來打聽發現這個人不行，「就是個地痞流氓，什麼事都不做，名聲不好」，就不了了之。

沒想到，一次趕集時被爸爸撞到，爸爸叫來幾個朋友把媽媽帶回家，然後強行發生性關係，「因為那時候的女人比較封建，愛惜自己名聲，沒辦法只能和他在一起了」。

陳昌雨說，媽媽從未想過離婚，反而是爸爸曾到法院起訴離婚，並索賠10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元），經過法院調解後撤訴。

5歲的陳昌雨中考之後，開始外出打工，臨走時他也曾詢問媽媽是否願意和他一起走，但因為家中有太多不捨，媽媽還是拒絕了他，他後悔逃離的時候沒有帶媽媽一起走。

陳昌雨表示，目前爸爸已被警方拘留，他只希望法律可以給媽媽一個公道。他說，因為擔心警方不立案，再加上屍檢結果沒有出來，媽媽的屍體一直停放在殯儀館，10月才火化，屍體停放殯儀館的費用，和媽媽四個多月的住院費都由他承擔，為此他已欠了十幾萬。

上一則

Uber Eats宣布年底退出香港 專注出行服務

下一則

澳門賭場大亨周焯華被捕 中媒批「黑幫想靠愛國洗白」

延伸閱讀

賣房行不行（五）

賣房行不行（五）
4地質員雲南山區失聯8天 僅帶一天半口糧 搜救無果

4地質員雲南山區失聯8天 僅帶一天半口糧 搜救無果

「別讓我出去」 中央公園性侵嫌犯 IG貼圖挑釁司法

「別讓我出去」 中央公園性侵嫌犯 IG貼圖挑釁司法
我的打工生活

我的打工生活

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

2021-11-24 07:00
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚