母被父潑汽油燒死 受虐子：當年媽被他強姦後才在一起

小伙稱父親燒死母親後仍逍遙法外。（取材自正觀新聞）

雲南男子陳昌雨在網上稱，自己的媽媽被爸爸潑汽油燒傷，傷重住院四個多月才去世。他還自曝，爸爸曾兩度入獄，平時對母子二人經常辱罵毆打，甚至當初媽媽就是被爸爸強姦，兩人才在一起的。對於爸爸，他不乏怨恨，「如果法律允許的話，我想拿刀把他砍了」。

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正觀新聞報導，今年3月，在廣東打工的陳昌雨趕回雲南，在醫院看到全身燒傷、臉上多處疤痕的媽媽，和只燒到腳和手的爸爸。

他從媽媽口中得知，當時雙方發生爭執，爸爸拿起一壺汽油潑了一屋，媽媽去爭奪時也被潑了一身，然後爸爸點著了火，兩人被燒傷送醫。之後，爸爸出院，而媽媽因為傷情過重拖了四個多月後去世。

爸爸曾兩度坐牢，在陳昌雨的印象中，他的童年沒有父親的存在，幾乎是靠媽媽獨自扶養長大，爸爸出獄後，「只要一不高興就拿我和我媽撒氣」。

陳昌雨說，原本媽媽家中已為她安排好一門親事，但媽媽不喜歡，偶然認識爸爸，多次相處之後和爸爸產生了感情，但後來打聽發現這個人不行，「就是個地痞流氓，什麼事都不做，名聲不好」，就不了了之。

沒想到，一次趕集時被爸爸撞到，爸爸叫來幾個朋友把媽媽帶回家，然後強行發生性關係，「因為那時候的女人比較封建，愛惜自己名聲，沒辦法只能和他在一起了」。

陳昌雨說，媽媽從未想過離婚，反而是爸爸曾到法院起訴離婚，並索賠10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元），經過法院調解後撤訴。

5歲的陳昌雨中考之後，開始外出打工，臨走時他也曾詢問媽媽是否願意和他一起走，但因為家中有太多不捨，媽媽還是拒絕了他，他後悔逃離的時候沒有帶媽媽一起走。

陳昌雨表示，目前爸爸已被警方拘留，他只希望法律可以給媽媽一個公道。他說，因為擔心警方不立案，再加上屍檢結果沒有出來，媽媽的屍體一直停放在殯儀館，10月才火化，屍體停放殯儀館的費用，和媽媽四個多月的住院費都由他承擔，為此他已欠了十幾萬。