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殺害父母妹妹 海南男流浪22年落網

中國新聞組／北京30日電
阿明近日遭民警拘捕。（取材自微信公眾號）
阿明近日遭民警拘捕。（取材自微信公眾號）

海南省男子阿明（化名），22年前殺害父母及妹妹後逃亡，直至本年7月遭民警拘捕。案情顯示，他曾在2001年和2003年犯罪被判刑入獄，2014年才重獲自由。多年來，該男子除了在監獄服刑外，在廣東一直過著流浪漢般的生活。直到今年他才被警方鎖定，最終證實他就是逃亡多年的殺人兇手。

香港01報導，1999年5月，時年27歲的阿明決定從繼父那裡偷一筆錢後離開海南，然而他偷聽到繼父和親生母親罵他「不中用，沒出息」等，一時萌生殺心。

等到繼父和生母熟睡後，阿明拿刀砍死繼父和生母。當時16歲的同母異父妹妹起床到父母的房間查看，受到驚嚇後哭泣呼叫，阿明又用電線勒死妹妹。

阿明拿著繼父的錢、存摺和母親的手表等財物逃往廣東，過上了長達22年的逃亡生活。期間，阿明還曾在嫖妓後將母親的手表當作嫖資。

阿明在2001年和2003年分別因收購贓物和搶劫罪在廣東汕頭被判過刑，2014年才出獄。出獄後，一直過著流浪漢般的生活。

直到2021年，一名與阿明信息高度吻合的男子進入民警的調查範圍，該男子名為「陳某強」，自稱為廣東人。警方其後在7月拘捕該男子，證實其為阿明。

阿明被捕後供述被自己勒死的妹妹淚流不止，他說：「我不是人，這世界上最後溫暖我的人，也被我殺死了，是我對不起她……」。

監獄 香港

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