分居30年共同生活僅4個月 退休師竟殺妻

陳某（中）在被民警帶走前，跪在母親的墓前。（取材自紅星新聞）

四川南充營山縣人陳某，今年63歲，曾當過30年民辦學校老師，還當過村幹部，是村民眼中的文化人。沒想到，今年5月，他與妻子結束長期分居，共同生活四個月後，陳某居然用一根尼龍繩將妻子張某勒死。被民警帶走前，陳某跪在妻子的靈堂前，磕頭懺悔。問到為什麼殺妻，陳某說，因為妻子太強勢，讓他感覺「一直生活在妻子的壓迫之下」。

紅星新聞報導，過去30年裡，陳某留在村裡，妻子外出打工，幾乎只有春節回家時才一家人團聚。今年春節前夕，常年在外的妻子回到老家，之後再也沒外出打工，夫妻倆終於結束分居生活。

不料，今年5月，陳某用一根尼龍繩將正在洗臉的妻子勒死，然後到自家屋後魚塘邊手握電線自殺未遂，電流燒焦了其手掌，但他只是短暫昏倒。而在前一天下午，他就曾嘗試過手握電線自殺未果。

案發後，陳某向警方供述，殺害妻子的原因是妻子性格強勢，自己一直生活在壓抑中。陳某說，妻子每天都會給自己安排各種的農活、家務活，而自己做了後，妻子總說自己做得不好，平時衣服髒了，妻子會要求自己換上她喜歡的衣服。家裡的錢也一直由妻子保管，自己哪怕用幾毛錢都要記帳。讓常年獨自生活的陳某感到很壓抑，很不適應。

陳某的弟弟說，案發20多天前，陳某曾提過，自己有些受不了妻子的性格。當時，他感覺大哥精神上有些不對，還特意通知兩個侄兒回家。但兩個孩子回家後，一家人在一起似乎又看不出有什麼矛盾。

在被警方帶走前，陳某將兩個兒子及兄弟親人叫到面前交代後事。他覺得對不起家人，稱自己「在當時那個情況下，也迫於無奈，違背了家庭原則」。

之後，經司法鑒定，陳某被診斷為適應障礙，長期抑鬱反應，作案時具有限定刑事責任能力。目前，此案已作出一審判決，陳某因犯故意殺人罪被判處無期徒刑，家人目前沒有打算上訴。