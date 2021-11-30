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「惡搞糖果」低級 包裝成安全套、姨媽衛生巾

中國新聞組／北京30日電
安全套軟糖。（露天拍賣頁面截圖）
安全套軟糖。（露天拍賣頁面截圖）

深圳一位張姓女子近日在14歲兒子儲物盒裡發現一堆疑似「計生用品」的盒子，裡面裝的竟是形似安全套軟糖、姨媽衛生巾棉花糖等「重口味」的「惡搞糖果」。

綜合媒體報導，多個電商平台上有幾十家店鋪將零食包裝成惡搞禮物，其中包含：用避孕套盒子包裝的紅、藍盒水果味糖果以及姨媽巾糖，橡皮糖果也被做成了惡搞形態。從封面看到，商家用大寫的字標記上：可以吃的避孕套、愚人節情人節惡搞生日禮物等。還有一些商家拿人體的器官或組織給食品當「模具」，製造出了眼球糖、牙齒糖、舌頭糖等人體系列食品。

衛生巾棉花糖。（淘寶頁面截圖）
衛生巾棉花糖。（淘寶頁面截圖）

多家商鋪發現被問到「購買這個產品，會不會引發收貨人不好情緒時」，商家都統一回復「不好說」。有部分商鋪幽默補充：開個玩笑嘛，生活需要快樂。面對糖果的生產，商家們一一承諾：都是正規廠家生產的。只有一家零食店客服表示：這是經過美國FDA、歐盟CE、中國SC統一認證的。

對於該現象，網友表示，「看到包裝就頭皮發麻，這種零食突破了心理防線」、「製作這種零食的商家真的太沒有底線了，就沒想到未成年人也會上網購物嗎」。

教師和家長也在平台上表示擔憂：希望有關部門能夠管理此類現象，商家營銷也要把握度。監管部門和電商平台應加強對「惡搞零食」的關注、監督，開展對「惡搞零食」的全面排查。

電商 美國 中國

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