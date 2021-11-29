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中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

中國新聞組╱北京29日電
婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）
婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

擁有富裕娘家莫婷，步入婚姻之前大概怎麼也想不到自己會死於非命。就在爸媽為他們小倆口買的房子裡，婆婆用菜刀對著她的脖子連砍了十幾下，幾乎要把她的頭砍下來。面對莫婷的離世，婆婆竟不以為然地對兒子說，「反正她為你生了兒子，傳宗接代的工作也是完成了，就沒有必要再留在你身邊了。」

飯點資訊報導，莫婷和丈夫劉子孝相都是老師，婆婆與他們同住；由於婆媳矛盾頻傳，一次嚴重的爭吵，莫婷揚言將母子二人趕出新房，劉母拿出預先買好的汽油潑向莫婷，隨後手持菜刀狂刺十幾刀，莫婷當場斃命。

莫婷與老公先是住在學校給安排的公寓裡，因婆媳不和，莫婷曾多次提出搬出去單住，但劉子孝說，媽媽命苦，不能放手不管，且他無法負擔買房。隨著兒子出生，莫婷又提出買房要求，並表示她的父母會出首付，於是便搬了新家，但沒過多久，婆婆也搬進了新家。婆媳倆果真再次開戰。

慘案的導火線是，劉子孝稱母親得了膽囊癌，命不久矣，莫婷去醫院探視，並刻掏出7000元支付婆婆住院花費。後來婆婆出院後又回到了新家，莫婷包攬了大部分家務，買菜、做飯、照顧婆婆。

報導指出，某天莫婷又因婆婆故意一句「妻子回老家看寶寶晚上不回來」被關在門外一夜，對著母子倆脫口而出道：「滾出去！帶著你這沒教養沒文化的媽立刻滾出去！」劉子孝揚手就給了她一巴掌。三人打成一團，莫婷離家出走，給劉子孝發短信要求離婚，並且希望房子和孩子都歸自己。劉子孝沒有回覆。

莫婷回家收拾東西，無意中看到婆婆的病歷單面寫的是急性膽囊炎，非丈夫口中不治的膽囊癌。她終於明白這是丈夫幫著婆婆一起騙自己。婆婆反唇相譏：「如果不是你這個媳婦作惡，不讓我和兒子過，我們會騙你嗎？」

兩人當即大吵起來，莫婷稱婆婆心理變態，揚言要將母子二人趕出新房。劉母從廁所裡拿出事前買好的一瓶汽油，直衝莫婷面門潑了過去--莫婷帶著隱形眼鏡，沒看清滑倒在地，隨後被手拿菜刀的婆婆騎在身上，對著脖子連著刺割了十幾刀，當場斃命。

從劉母提前準備汽油的舉動可以看出，對於殺害莫婷一事，似乎早有預謀。慘案發生後，劉母沒有任何慌亂，不僅換洗了自己的衣服，還到路邊一家小店吃過飯後才去投案自首，兒子和律師一起為她出具了諒解書。

主動自首的劉母被判處死緩，坐牢兩年後就保外就醫，順利離開監獄

劉子孝一直享用著女方家買的房子和車子，沒過多久就給自己安排了相親二婚，據說不僅沒被學校開除還升了職。

涉案兇器。（取材自央視網）
涉案兇器。（取材自央視網）
事發現場。（取材自央視網）
事發現場。（取材自央視網）

監獄

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