逃獄41天 被懸賞70萬 吉林「脫北者」疑腿部中槍被捕

北韓籍逃犯朱賢健28日被捕。（取材自微博）

從吉林監獄 越獄的北韓 籍逃犯朱賢健，在逃亡41天後昨天在吉林被逮。朱賢健藏身於松花湖邊一間養魚看魚的房子內，因偷竊被發現而行蹤曝光。朱賢健被捕時大聲哀號並被警方「抬」著走，疑腿部中槍，對照他越獄時的矯健身手，網民叫好之餘也對他的遭遇唏噓不已。

來源：YouTube

朱賢健於2013年7月21日非法越境行竊並殺傷一名被害人後被捕。2014年3月被延吉市人民法院依偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪並罰，判刑11年3個月，處罰金1萬6000元（約2500美元），驅逐出境。服刑期間表現良好獲表揚五次、兩次減刑，預計2023年8月21日獲釋。

但他於10月18日攀爬AB門雨棚越獄，全程僅三分鐘，被形容身手矯健，有報導稱他曾是北韓特種兵，因姐姐脫北被下放煤礦勞改九年。警方發布追緝令，賞金從15萬元（人民幣，下同）、50萬一路加碼至70萬元。

紅星新聞、吉林衛視報導，朱賢健是於28日被警方在吉林豐滿區松花湖黑瞎子溝抓獲。起因是有村民丟了東西，循線先在松花湖景區一處涵洞（暖氣溝）發現被褥、碗筷、菸等有人生活的痕跡，估計朱賢健曾在此生活了四天。

一位自稱目擊警方抓捕朱賢健的釣魚 主播則稱自己協助警方也參與了抓捕行動。他在直播中說，朱賢健躲在黑瞎子溝一個臨近水邊的看魚塘小房子內，距吉林監獄僅約四公里，推測他在此期間是晝伏夜出。

他稱自己當時在松花湖邊釣魚，發現物品被盜，「他偷了我半桶白酒，一瓶飲料，都給喝了」。也有報導稱朱賢健是因偷竊麻花等食物和物品被村民發現而被捕。但未獲警方證實。

據抓捕現場視頻，相較警方發布的通緝照片，朱賢健整個人瘦了一圈，疑似腿部中槍受傷，被警方從船上抬著前往地面送醫時，不斷發出哀嚎聲。

有網民對朱賢健的被捕表示大快人心，但也有人對他的遭遇寄予同情。朱賢健獲釋後必須遣送回北韓，和朱賢健一樣的脫北者回北韓的下場大都是被判死刑槍斃，有法界人士分析，相較朱賢健越獄被捕後可能因脫逃罪再被判三年，加上之前未完成的服刑，或許會在吉林再服刑五至十年，對他來說似乎也不見得是壞事，這可能也是他不顧只剩兩年刑期鋌而走險越獄的原因之一。

據稱，像朱賢健這樣的「脫北者」約30萬，其中有部分藏匿在東北地區。