逃獄41天 被懸賞70萬 吉林「脫北者」疑腿部中槍被捕
從吉林監獄越獄的北韓籍逃犯朱賢健，在逃亡41天後昨天在吉林被逮。朱賢健藏身於松花湖邊一間養魚看魚的房子內，因偷竊被發現而行蹤曝光。朱賢健被捕時大聲哀號並被警方「抬」著走，疑腿部中槍，對照他越獄時的矯健身手，網民叫好之餘也對他的遭遇唏噓不已。
來源：YouTube
朱賢健於2013年7月21日非法越境行竊並殺傷一名被害人後被捕。2014年3月被延吉市人民法院依偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪並罰，判刑11年3個月，處罰金1萬6000元（約2500美元），驅逐出境。服刑期間表現良好獲表揚五次、兩次減刑，預計2023年8月21日獲釋。
但他於10月18日攀爬AB門雨棚越獄，全程僅三分鐘，被形容身手矯健，有報導稱他曾是北韓特種兵，因姐姐脫北被下放煤礦勞改九年。警方發布追緝令，賞金從15萬元（人民幣，下同）、50萬一路加碼至70萬元。
紅星新聞、吉林衛視報導，朱賢健是於28日被警方在吉林豐滿區松花湖黑瞎子溝抓獲。起因是有村民丟了東西，循線先在松花湖景區一處涵洞（暖氣溝）發現被褥、碗筷、菸等有人生活的痕跡，估計朱賢健曾在此生活了四天。
一位自稱目擊警方抓捕朱賢健的釣魚主播則稱自己協助警方也參與了抓捕行動。他在直播中說，朱賢健躲在黑瞎子溝一個臨近水邊的看魚塘小房子內，距吉林監獄僅約四公里，推測他在此期間是晝伏夜出。
他稱自己當時在松花湖邊釣魚，發現物品被盜，「他偷了我半桶白酒，一瓶飲料，都給喝了」。也有報導稱朱賢健是因偷竊麻花等食物和物品被村民發現而被捕。但未獲警方證實。
據抓捕現場視頻，相較警方發布的通緝照片，朱賢健整個人瘦了一圈，疑似腿部中槍受傷，被警方從船上抬著前往地面送醫時，不斷發出哀嚎聲。
有網民對朱賢健的被捕表示大快人心，但也有人對他的遭遇寄予同情。朱賢健獲釋後必須遣送回北韓，和朱賢健一樣的脫北者回北韓的下場大都是被判死刑槍斃，有法界人士分析，相較朱賢健越獄被捕後可能因脫逃罪再被判三年，加上之前未完成的服刑，或許會在吉林再服刑五至十年，對他來說似乎也不見得是壞事，這可能也是他不顧只剩兩年刑期鋌而走險越獄的原因之一。
據稱，像朱賢健這樣的「脫北者」約30萬，其中有部分藏匿在東北地區。
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