曾為孫楠、韓磊作詞 名作詞人不當性關係成負面典型

張農科曾以作詞人身分上央視。（取材自央視）

曾為中國 藝人孫楠、韓磊作詞，在官媒央視上大談藝術理念的前中國國企、北京 環衛集團總經理張農科，因「與他人發生不正當性關係」、涉貪等原因落馬後，據中共中紀委官網公告，他已成為所謂的「典型」，成為警示教育 片的主角，在各機關大會上播送。

中共中央紀委國家監委指出，北京市國資委黨委在近日以視頻形式召開的全系統警示教育大會上，第一項議程就是組織8000餘名國資系統幹部共同觀看以張農科為主角的警示教育片「遺失的初心」，以案為鑑、以案促改。

張農科曾於2014年1月，任北京環衛集團黨委副書記、董事、總經理，並明確為正局級，2019年5月他接受調查，12月被雙開。

按照2020年11月23日，北京市三中院對張農科做出一審判決內容，被告人張農科犯受賄罪，判處有期徒刑12年6個月，並處罰金人民幣150萬元（約5.38萬美元）。

值得注意的是，張農科在被雙開前，經歷可以說是相當輝煌，他在到北京市工作前，在軍旅任職，曾任空軍政治部副秘書長，而後來任職的北京環衛集團，是中國環衛產業鏈最完整、規模與綜合實力最強的專業化實業集團之一。

除此之外，張農科還是詞作者、詩人，中國藝人孫楠演唱的「回來就好」、韓磊演唱的「信仰的光芒」均出自其手筆，2016年底，還登上央視「藝術人生」欄目，暢談創作歌詞感受。

不過2019年5月，張農科涉嫌嚴重違紀違法，在任上落馬。根據北京市紀委監委通報，張農科的多項問題包括對抗組織審查，以及公車私用，接受可能影響公正執行公務的禮品、禮金和宴請，和違規經商辦企業，利用職務上的影響為子女經營活動謀取利益，甚至是「與他人發生不正當性關係」，與利用職務便利及職權收受他人財物，且數量特別巨大。