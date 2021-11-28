太像越獄犯 吉林男子3天被冤拘5次 網友喊「不冤」

吉林男子被誤認為北韓籍罪犯。（取材自好看視頻）

在吉林監獄 服刑的北韓 籍罪犯朱賢健，10月18日越獄逃亡，在11月28日被吉林市公安 局在豐滿區松花湖黑瞎子溝抓獲。朱賢健逃亡期間，東北三省多地發布懸賞通告追緝，但這懸賞通告卻害慘了吉林白城的一名男子，因其長相極其酷似朱賢健，三天內五次被警方冤拘。網友對比網傳視頻畫面後，紛喊「不冤不冤」。

來源：YouTube

香港01報導，朱賢健在北韓曾擔任特種兵，2014年因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪被判處有期徒刑11年3個月。服刑期間，朱賢健曾於2017年和2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。外界認為，朱賢健獲釋後將被遣返北韓，而在北韓偷渡是重罪，最嚴重可被判處死刑，這可能就是朱賢健越獄的原因。

北韓籍越獄逃犯朱賢健。（取材自吉林公安局）

朱賢健逃亡期間，警方發布追緝令，懸賞金最高達人民幣70萬元，吉林一名男子因與朱賢健酷似，據網傳視頻畫面顯示，他的五官、神情，甚至髮型都與朱賢健極為相似。網友因而驚呼「（兩人）髮際線一毛一樣」、「除了眉毛那裡我是真看不出哪裡有不同之處」。另有網友調侃「這長相，就算不是（朱賢健），也值65萬吧。」還有網友建議「把身分證掛脖子上吧，免得誤會」、「最近就暫住派出所，也安全」、「這老哥最近不宜出門，實在要出去在背後貼張紙，上寫：我不是！我沒有！別瞎說」。