我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非抵荷蘭班機600多名旅客 13人確診Omicron

高盛：國際油價在「黑色星期五」跌過頭了

太像越獄犯 吉林男子3天被冤拘5次 網友喊「不冤」

中國新聞組／北京28日電
吉林男子被誤認為北韓籍罪犯。（取材自好看視頻）
吉林男子被誤認為北韓籍罪犯。（取材自好看視頻）

在吉林監獄服刑的北韓籍罪犯朱賢健，10月18日越獄逃亡，在11月28日被吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝抓獲。朱賢健逃亡期間，東北三省多地發布懸賞通告追緝，但這懸賞通告卻害慘了吉林白城的一名男子，因其長相極其酷似朱賢健，三天內五次被警方冤拘。網友對比網傳視頻畫面後，紛喊「不冤不冤」。

來源：YouTube

香港01報導，朱賢健在北韓曾擔任特種兵，2014年因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪被判處有期徒刑11年3個月。服刑期間，朱賢健曾於2017年和2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。外界認為，朱賢健獲釋後將被遣返北韓，而在北韓偷渡是重罪，最嚴重可被判處死刑，這可能就是朱賢健越獄的原因。

北韓籍越獄逃犯朱賢健。（取材自吉林公安局）
北韓籍越獄逃犯朱賢健。（取材自吉林公安局）

朱賢健逃亡期間，警方發布追緝令，懸賞金最高達人民幣70萬元，吉林一名男子因與朱賢健酷似，據網傳視頻畫面顯示，他的五官、神情，甚至髮型都與朱賢健極為相似。網友因而驚呼「（兩人）髮際線一毛一樣」、「除了眉毛那裡我是真看不出哪裡有不同之處」。另有網友調侃「這長相，就算不是（朱賢健），也值65萬吧。」還有網友建議「把身分證掛脖子上吧，免得誤會」、「最近就暫住派出所，也安全」、「這老哥最近不宜出門，實在要出去在背後貼張紙，上寫：我不是！我沒有！別瞎說」。

吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功抓獲了越獄逃犯朱賢健。（取材自吉林衛視）
吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功抓獲了越獄逃犯朱賢健。（取材自吉林衛視）

北韓 公安 監獄

上一則

Omicron衝擊大？中國專家張文宏：需觀察未來2周

下一則

老師出作業…找周杰倫聯繫方式 網：是王牌特工學校？

延伸閱讀

長得太像逃犯 吉林男子3天被捕5次

長得太像逃犯 吉林男子3天被捕5次
懸賞70萬人民幣 吉林北韓逃犯朱賢健 逃獄41天後被捕

懸賞70萬人民幣 吉林北韓逃犯朱賢健 逃獄41天後被捕
要人民努力工作克服經濟困難 金正恩卻被發現在蓋新別墅

要人民努力工作克服經濟困難 金正恩卻被發現在蓋新別墅
模仿金正恩大不敬 北韓禁平民穿皮大衣

模仿金正恩大不敬 北韓禁平民穿皮大衣

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）

貨物全塞在港口… 美企熬不住：直接到中國取貨

2021-11-21 07:00

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」