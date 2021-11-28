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于正新劇爆毒貓 嘴部血跡、死前掙扎…網友發起抵制

中國新聞組／北京28日電
白貓由桌上跌落地。（視頻截圖）
白貓由桌上跌落地。（視頻截圖）

編劇兼製片人于正向來飽受爭議，在他的新劇《當家主母》最新一集中，有一幕白貓吃了桌上糕點，從桌上跌落地下，口吐鮮血的情節，疑似劇組假戲真做，「毒死」真貓，因而在網上引起熱議，並且發動抵制。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這一幕出現在第32集。劇中，「媽媽」領著姑娘們走到院中，一路學習禮儀。停下來逐個矯正身姿的時候，眾人卻發現，偷吃了點心的小貓，竟當場毒發身亡。

跌落的狀態非常僵硬，且整個背部著地。（視頻截圖）
跌落的狀態非常僵硬，且整個背部著地。（視頻截圖）

小白貓的「死」，讓愛貓網友揪心。劇組先後做出兩次回應；但網友們仍不買帳。

26日，《當家主母》官方微博發布說明：「攝製組在專業人士的指導和小貓主人的看護下，並在確保小貓安全的情況下進行拍攝，小貓嘴部的血跡為可食用血漿+糖漿。」指「掙扎」的畫面是在保證白貓安全的情況下，使用繩子牽引腿部；「死亡」的狀態是選擇了動態中的一張靜態截圖表現，並附上CG畫面與真貓短片。

有專業人士用視頻軟件逐幀分析，發現小貓舔血時，眼睛的位置飄忽不定，猜測是不是劇組給貓咪打了麻醉藥？另一位網友分析，視頻中貓咪「角弓反張」的動作，不排除是垂死前的抽搐。

貓爪全部張開。（視頻截圖）
貓爪全部張開。（視頻截圖）

劇組之後又發布一則「回訪咪咪家」的視頻。「貓主人」稱，咪咪從劇組接回來的時候「挺胖的」。去年從劇裡殺青，今年7月就當了媽媽。但咪咪卻並未出現在回訪現場，貓主人的解釋是，他們家貓都是散養的，天氣好就會出門溜達。

網友目前並沒有證據證明于正劇組真的虐殺了小貓咪。#當家主母 貓#的熱搜一出，不少人在關心小貓的生死之餘，也在懷疑：這會不會又是于正劇組的一次炒作？

27日，主演蔣勤勤發文回應此事，稱當時主要演員都不在現場不知道具體情況，自己知道這事後第一時間聯繫了劇組詢問情況，劇組也立刻去找貓主人拍攝澄清視頻。自己和大家一樣熱愛生命，喊話貓咪盡快回家。

編劇于正。（取材自百度）
編劇于正。（取材自百度）

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