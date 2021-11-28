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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

網紅裝病賣慘騙流量 被揭發時辯稱「相思病晚期」

中國新聞組／北京28日電
張男在抖音裝病，用同情心騙錢。（影片截圖）
張男在抖音裝病，用同情心騙錢。（影片截圖）

浙江寧波網警日前接到網友舉報，稱有一名張姓「網紅」在短視頻平台編造病情賣慘，並透過直播唱歌的形式獲得網民打賞，利用同情心賺錢。被抓後，張男還辯稱得的是「相思病晚期」。

北京青年報報導，張男拍攝抖音，躺在病床上，自稱患有重病，但不斷表達著樂觀的態度，引發網友的同情和感動。然而，背後的真相令人憤怒。

原來，他每天直播唱歌，但因流量差，收入非常微薄。某天他看到有人患病後將就醫視頻和真實病歷信息公布出來，引發網民關注並獲取捐助，便心生羨慕，遂起念把握「商機」效仿。

張男拍攝了病床上輸液、甚至直接下跪的視頻後，點讚量最高超過34萬，從之前直播唱歌一天賺20-30元（人民幣，下同），飆升至日賺6000餘元。透過虛構病情「營造人設」，張男被舉報前已非法牟利5萬多人民幣。

張男在抖音中並不明說自己的病情，而是配詞「晚期」、「要治好這個病需要20-30萬」、「申請捐獻器官渠道已通過」等字眼，並拍攝發布躺在病床上輸液、甚至無底線下跪等視頻，讓網友自行聯想患絕症。

通過編造不實病情，他的抖音粉絲迅速激增，其中有三個阿姨看了他的抖音後，主動加他微信給他轉帳，共計2900元，交流中他積極地向阿姨表示自己會努力治病。

目前，張男對自己的違法行為供認不諱，所有涉案視頻均已下架，公安機關已對其進行行政處罰。

抖音 微信 公安

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