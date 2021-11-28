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野豬吃光農作物 河南夫婦「滅了8頭」被判緩刑

中國新聞組／上海28日電
淅川縣人民法院環資審判團隊24日在倉房鎮下寺碼頭，就一起非法狩獵案件巡迴開庭審理。(取材自澎湃新聞)
淅川縣人民法院環資審判團隊24日在倉房鎮下寺碼頭，就一起非法狩獵案件巡迴開庭審理。(取材自澎湃新聞)

河南南陽市淅川縣一對夫婦近日因3個月內獵殺了至少8頭野豬，犯非法狩獵罪，分別被判有期徒刑1年半、緩刑2年，以及有期徒刑1年、緩刑2年。雖然兩名被告認罪認罰，卻在庭上坦言他們的莊稼遭野豬糟蹋得非常嚴重，迫不得已才獵殺野豬。

上述判決引起輿論爭議，不少網民對該夫婦表示同情。

澎湃新聞報導，淅川縣人民法院環資審判團隊日前在倉房鎮下寺碼頭，公開審理該宗非法狩獵案。吳某、胡某夫婦被控在今年5月至7月間，於倉房鎮清泉村附近山林，以電網等工具狩獵野豬；當地警方今年7月28日展開行動，於他們家中搜出1頭整豬、豬腿25個、豬頭2個、豬蹄4個，共重224公斤。由於淅川縣全境為禁獵區，全年為禁獵期，電網為禁用捕獵械具，法院遂當庭宣判，除了上述判刑外，吳某、胡某還要向淅川縣人民檢察院交付非法狩獵給國家造成的損失費用共4000元人民幣(約625美元)。

報導指，吳某、胡某在庭上辯稱︰「野豬給地里莊稼糟蹋得非常嚴重，才滅了牠；麥子損失了30多畝，吃得也沒啥了，100多畝玉米也被吃得70多畝絕收。」他們表示已認識到自己的錯誤，願意認罪認罰。

南陽市林業局今年7月曾發文指，該市野豬種群數量增長過快，活動範圍不斷擴大，嚴重影響當地農民日常生活，甚至出現了野豬與人爭奪生存空間的尖銳矛盾；今年以來，全市受野豬危害的鄉鎮達37個，受災農田面積達20,509畝，經濟損失達2285萬元，野豬氾濫成災已成為危害農業生產的重要因素。

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