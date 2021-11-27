我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

河南學生午餐食物中毒 家長堵校 多名官員遭查

中國新聞組／北京27日電
河南封丘縣趙崗鎮戚城中學發生30多名學生吃過學校的營養午餐後，出現嘔吐、拉肚子現象。（取材自人民日報）
河南封丘縣趙崗鎮戚城中學發生30多名學生吃過學校的營養午餐後，出現嘔吐、拉肚子現象。（取材自人民日報）

河南新鄉封丘縣趙崗鎮戚城中學的30多名學生吃過午餐後，出現嘔吐、拉肚子等食物中毒現象，懷疑是學校外訂的營養午餐出問題。校長紅著眼睛說：「我想讓學生吃好點」，「我的學生都在醫院了，我不是個好校長！」而憤怒的家長們堵住學校門口，不讓餐車進學校。當地官方表示，已成立多部門聯合調查組，連夜開展調查，多名官員遭查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，戚城中學當天的營養午餐有米飯、豆腐，還有一點燴菜，飯後一個小時就有人開始嘔吐，還伴隨著肚子疼。學生表示，「豆腐有點餿，燴菜有點腥氣。」

據了解，營養午餐由封丘縣教體局招標，由北京志宏恆達商貿有限公司等11家公司中標，中標金額均為人民幣4元。北京志宏恆達商貿公司2018年3月13日成立，法定代表人為徐耀華。

校長紅著眼睛說：「我想讓學生吃好點。」面對為什麼不更換送餐公司的問題，校長無奈的...
校長紅著眼睛說：「我想讓學生吃好點。」面對為什麼不更換送餐公司的問題，校長無奈的搖了搖頭說：「不行，因為這是教育局招標的。」（視頻截圖）

北京志宏恆達商貿公司曾被投訴造假、變更招標文件，但封丘縣財政局以投訴事項缺乏事實依據駁回。北京志宏恆達商貿公司一位工作人員說，該企業為封丘地區10餘所學校約3800多人供餐，都是同一個食堂做出的飯菜，目前只有一所學校反映該情況。

事件發生後，封丘縣教體局副局長王念四、教體局食管辦負責人呂勇立、市場監管局副局長閻文峰、食品經營安全監督管理股負責人王寶帥均遭立案審查調查。當地官方表示，如發現違紀違法行為，將依紀依法嚴肅處理。

北京 河南

上一則

國台辦：美應停止打「台灣牌」和煽風點火

下一則

中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處

延伸閱讀

中打造國家級綠色交易所 搶全球碳排放市場話語權

中打造國家級綠色交易所 搶全球碳排放市場話語權
中國服務業擴大開放 力挺北京設立保稅區

中國服務業擴大開放 力挺北京設立保稅區
豆腐大餐

豆腐大餐
美眾議員訪台 北京再度跳腳

美眾議員訪台 北京再度跳腳

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆