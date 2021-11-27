河南學生午餐食物中毒 家長堵校 多名官員遭查

河南封丘縣趙崗鎮戚城中學發生30多名學生吃過學校的營養午餐後，出現嘔吐、拉肚子現象。（取材自人民日報）

河南 新鄉封丘縣趙崗鎮戚城中學的30多名學生吃過午餐後，出現嘔吐、拉肚子等食物中毒現象，懷疑是學校外訂的營養午餐出問題。校長紅著眼睛說：「我想讓學生吃好點」，「我的學生都在醫院了，我不是個好校長！」而憤怒的家長們堵住學校門口，不讓餐車進學校。當地官方表示，已成立多部門聯合調查組，連夜開展調查，多名官員遭查。

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綜合媒體報導，戚城中學當天的營養午餐有米飯、豆腐，還有一點燴菜，飯後一個小時就有人開始嘔吐，還伴隨著肚子疼。學生表示，「豆腐有點餿，燴菜有點腥氣。」

據了解，營養午餐由封丘縣教體局招標，由北京 志宏恆達商貿有限公司等11家公司中標，中標金額均為人民幣4元。北京志宏恆達商貿公司2018年3月13日成立，法定代表人為徐耀華。

校長紅著眼睛說：「我想讓學生吃好點。」面對為什麼不更換送餐公司的問題，校長無奈的搖了搖頭說：「不行，因為這是教育局招標的。」（視頻截圖）

北京志宏恆達商貿公司曾被投訴造假、變更招標文件，但封丘縣財政局以投訴事項缺乏事實依據駁回。北京志宏恆達商貿公司一位工作人員說，該企業為封丘地區10餘所學校約3800多人供餐，都是同一個食堂做出的飯菜，目前只有一所學校反映該情況。

事件發生後，封丘縣教體局副局長王念四、教體局食管辦負責人呂勇立、市場監管局副局長閻文峰、食品經營安全監督管理股負責人王寶帥均遭立案審查調查。當地官方表示，如發現違紀違法行為，將依紀依法嚴肅處理。