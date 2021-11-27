被批夾帶私貨 谷歌翻譯 「愛滋病人」譯為「武漢人」

在英文對話框輸入「愛滋病人」，對應的中文翻譯就會出現「武漢人」。（取材自環球網）

中國 網友日前發現，在谷歌 （Google）翻譯的英文翻中文程序中，在英文對話框輸入「愛滋病毒」等相關詞彙，對應的中文翻譯就會出現惡毒攻擊中國的詞彙。消息傳開，引發網友怒火，怒批谷歌「惡心」、「太過分了」、「夾帶私貨」。

谷歌中國公關團隊隨後發表聲明，稱Google翻譯出了問題，正在解決。

環球網報導，記者隨後進行測試發現，在英翻中的英文對話框輸入「愛滋病人」，就會出現「武漢 人」的中文翻譯，在英文對話框輸入「愛滋病毒」，對應的中文翻譯就會出現惡毒攻擊中國的詞彙。而在俄語對話框輸入「愛滋病人」，也同樣出現了「武漢人」的中文翻譯。但如果改為輸入「新聞」、「傳播」等詞彙，中文部分顯示的仍然是「新聞」、「傳播」。

但媒體記者後來再次測試時已「回復正常」，在英文對話框輸入「愛滋病人」以及「愛滋病毒」，顯示的分別為「愛滋病人」和「愛滋病毒」。

報導指出，谷歌在2010年退出中國市場，國務院新聞辦公室網絡局負責人同年3月23日表示，外國公司在中國經營必須遵守中國法律。谷歌公司違背進入中國市場時作出的書面承諾，停止對搜索服務進行過濾，並就駭客攻擊影射和指責中國，這是完全錯誤的，中國對谷歌公司的無理指責和做法表示不滿和憤慨。