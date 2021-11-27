老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

遼寧瀋陽24日發生了驚險的一幕，一位老奶奶意外墜樓，倒掛在樓下的窗台上，危急時刻，23歲的施艾彤翻出窗戶，身穿薄薄的睡衣、在近零下10度的寒風中，緊抱老奶奶半小時，堅持到消防員趕到，成功救下兩人。網友感動，大讚小姑娘勇敢善良之舉。

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新華每日電訊報導，事發當天，施艾彤正坐在窗邊的桌子旁敷面膜，突然聽見「嘭」的一聲響，她的第一反應是有人高空拋物，就趕緊拉開窗簾查看。

施艾彤一看之下嚇壞了，一位老奶奶頭下腳上，卡在了她家窗戶外放置冷氣室外機的欄杆上。眼見老奶奶搖搖欲墜，施艾彤當下想都沒想就從窗戶外翻了出去，一把抱住老奶奶的腰，並大聲向街上呼喊，請大家幫忙報警。

施艾彤被讚「人美又善良」。（取材自新華每日電訊）

時間一分一秒過去，身材瘦小的施艾彤有些吃不住勁兒了，但她依然咬牙死撐，同時還不斷安撫老奶奶情緒，讓老奶奶別著急、別亂動，安慰老奶奶「我們一定會平安獲 救的」。終於盼到消防員趕到，救援人員從隔壁的窗台跳過來，接住了老奶奶，這時，施艾彤才敢鬆手回到屋裡，去給其他消防員開門。

看到老奶奶被消防員救下來之後，施艾彤才發覺，自己穿著薄薄的睡衣，在近零下10度的天氣中，足足待了半個多小時，手已經沒有知覺了，渾身酸痛。「說不害怕是假的，當時在想，欄杆能不能承受得住兩個人的體重，萬一我們都掉下去怎麼辦？ 」

「人救下來就好，其他的都沒事兒！」雖然嘴裡如此說，但施艾彤和家人通電話之後還哭了。

施艾彤的勇敢和善良之舉，感動了網友們，大家紛紛為這個東北小姑娘點讚「人美又善良」。