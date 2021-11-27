我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停了航班但病毒已入侵 英國發現2例Omicron感染

各國嚴防Omicron變異株侵襲 入境管制一次看懂

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

中國新聞組／北京27日電
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

遼寧瀋陽24日發生了驚險的一幕，一位老奶奶意外墜樓，倒掛在樓下的窗台上，危急時刻，23歲的施艾彤翻出窗戶，身穿薄薄的睡衣、在近零下10度的寒風中，緊抱老奶奶半小時，堅持到消防員趕到，成功救下兩人。網友感動，大讚小姑娘勇敢善良之舉。

來源：YouTube

新華每日電訊報導，事發當天，施艾彤正坐在窗邊的桌子旁敷面膜，突然聽見「嘭」的一聲響，她的第一反應是有人高空拋物，就趕緊拉開窗簾查看。

施艾彤一看之下嚇壞了，一位老奶奶頭下腳上，卡在了她家窗戶外放置冷氣室外機的欄杆上。眼見老奶奶搖搖欲墜，施艾彤當下想都沒想就從窗戶外翻了出去，一把抱住老奶奶的腰，並大聲向街上呼喊，請大家幫忙報警。

施艾彤被讚「人美又善良」。（取材自新華每日電訊）
施艾彤被讚「人美又善良」。（取材自新華每日電訊）

時間一分一秒過去，身材瘦小的施艾彤有些吃不住勁兒了，但她依然咬牙死撐，同時還不斷安撫老奶奶情緒，讓老奶奶別著急、別亂動，安慰老奶奶「我們一定會平安獲 救的」。終於盼到消防員趕到，救援人員從隔壁的窗台跳過來，接住了老奶奶，這時，施艾彤才敢鬆手回到屋裡，去給其他消防員開門。

看到老奶奶被消防員救下來之後，施艾彤才發覺，自己穿著薄薄的睡衣，在近零下10度的天氣中，足足待了半個多小時，手已經沒有知覺了，渾身酸痛。「說不害怕是假的，當時在想，欄杆能不能承受得住兩個人的體重，萬一我們都掉下去怎麼辦？ 」

「人救下來就好，其他的都沒事兒！」雖然嘴裡如此說，但施艾彤和家人通電話之後還哭了。

施艾彤的勇敢和善良之舉，感動了網友們，大家紛紛為這個東北小姑娘點讚「人美又善良」。

上一則

黃酒廠失火醉倒池魚 網：料酒省了…

下一則

防Omicron變異株 澳門禁21天內到過非洲8國人員入境

延伸閱讀

感恩夜洛杉磯紡織品倉庫大火125消防員撲救

感恩夜洛杉磯紡織品倉庫大火125消防員撲救
她上廁所滑手機「屁屁卡馬桶」獲救後第一件事：拉褲子

她上廁所滑手機「屁屁卡馬桶」獲救後第一件事：拉褲子
揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓
飛身救跳樓女「沒放手」 24歲消防員「被拖墜樓」身亡

飛身救跳樓女「沒放手」 24歲消防員「被拖墜樓」身亡

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？
新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝
哪種水餃內餡不能接受？第一名不是韭菜 眾人點名這個

哪種水餃內餡不能接受？第一名不是韭菜 眾人點名這個