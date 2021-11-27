流入中國資金激增 美一份報告揭露漏洞

美中關係持續緊張之際，習近平要求中國 企業離開華爾街，但美國流入中國的資金反而激增。一份報告指出漏洞，並稱北京正吸引外國資本和基金經理在中國市場增倉，使其成為資助中共技術發展目標和其他政策目標的工具。

法廣報導，據美中經濟安全審查委員會向美國國會提交的最新年度報告強調，美國在中國市場投資 的大幅增加，給美國帶來的安全問題。

該報告指出，美國投資者對中國市場的參與量激增，超過了美國政府的防禦能力。因此呼籲美國政府對流入中國市場的資金進行更嚴格的控制。

據金融時報今天11月26日的報導說，如果此舉得到批准，將對資產管理公司和指數供應商產生深遠影響。

這份提交給美國國會的報告說，「儘管美中關係持續緊張，但美國投資者、資產管理公司和共同基金正在增加他們對中國金融市場的參與。」 美國在中國股票和債務證券中的頭寸，從2017年的7千650億美元，躍升至2020年的12萬億美元，增長了57.5%。

該報告還說，「中國的政策制定者正在爭取外國資本和基金經理，因為他們努力使中國的資本市場，成為資助中國共產黨技術發展目標和其他政策目標的工具」。

這個委員會建議擴大現有的政策範圍，以便堵塞漏洞。這些漏洞包括，美國機構投資者可以通過不在美國操作並只涉非美國公民 ，繼續購買、出售與中國軍事有關的公司，並從中獲利。

該報告說，如果我們真有興趣保護美國的國家安全，而不僅是表面上的保護，那麼，這個漏洞就應該按照美中經濟安全審查委員的建議被封上。

據金融時報說，美國外國資產控制辦公室發布的最新制裁政策顯示，不禁止實體向非美國人、外國基金或實體提供「與購買或銷售證券有關的投資管理或諮詢服務」，否則將違反投資禁令。