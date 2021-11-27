擔心敏感數據洩漏 傳中國要求滴滴自美股下市

據外電報導，中國官方因擔心敏感數據洩漏，要求滴滴出行自美股下市。（美聯社）

外傳因擔心滴滴掌握的敏感數據洩漏。中國 國家互聯網信息辦公室已要求網約車龍頭「滴滴出行 」高層，擬定一份從美國 紐約證券交易所下市的計劃。路透指出，滴滴出行和網信辦對此都未回應。

彭博新聞報導，中國正在考慮的提議包括直接私有化，或在香港上市後再從美國下市。

報導引述消息人士的說法指出，如果進行私有化，要約報價將至少齊平於14美元的IPO價格，因為在6月底首次公開發行（IPO）後，這麼快就提出更低的報價可能引發訴訟或股東抵制。

滴滴出行是中國最大的網約車業者，今年6月30日才在紐約證券交易所掛牌上市。但7月2日，中國網絡安全審查辦公室就公告，對滴滴出行實施「網絡安全審查」，審查期間滴滴出行必須停止新用戶註冊。

7月4日，國家網信辦通報稱，根據舉報，經檢測核實，滴滴出行的App存在嚴重違法違規收集使用個人信息的問題，要求應用商店下架滴滴出行的App。

7月10日，國家網信辦公布「網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）」，提出掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

7月16日，國家網信辦等七部門進駐滴滴出行開展網絡安全審查。

滴滴出行24日股價收在8.11美元，已較6月底的發行價已大跌逾四成。