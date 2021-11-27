資安疑慮 中國至少9家國企傳禁用微信

以資安問題為由，外傳中國9大國有企業禁止員工使用微信。（路透）

中共加強對互聯網的控制仍不鬆手，外傳以資訊安全問題為由，中國 九大國有企業已禁止員工使用騰訊控股公司軟件微信 的消息。 有台灣 學者認為，當局此舉或是為避免中共權力鬥爭或相關產業敏感信息外洩。

華爾街日報日前引述知情人士披露，包括中國移動、中國建設銀行、中國石油天然氣集團等至少9家國企都在本周告知員工，禁止在微信上建立與工作相關的群組、傳送敏感訊息，並要求對相關群組進行關閉或刪除。

11月 1 日，中國「個人信息保護法」生效，監管部門加大了對各企業用戶數據的所謂合規監管。而繼阿里巴巴之後，另一產業龍頭「騰訊」也成為官方整頓的重點。中國工信部日前要求騰訊暫停旗下 App 服務的更新檢測，合格後才能上架。

台灣國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室研判，中國早就制定有關國家安全或保密相關的法令，「主要目的是避免中國大陸比較敏感性議題或內容外流到其他國家，讓其他國家可以根據這些傳出去的訊息來研判目前中國大陸權力鬥爭，或其他相關產業發展等重要敏感性的訊息。」

流亡台灣的中國異議人士龔與劍則指出，微信是中國政府對民眾進行監控的方式，中國高壓統治，敏感詞彙愈來愈多。作為企業，員工之間若使用通訊軟體，最大考量工作機密存在洩露風險，也擔心員工無意打出的字觸犯敏感辭彙、禁忌。

微信是在中國最盛行的通訊社交軟體，全球用戶約12億人，逾550萬家企業使用，月活躍用戶達1.3億。許多中國的公共和私營企業都使用微信進行內部和外部溝通，微信尤其在疫情期間的角色更重要。

騰訊總裁劉熾平（Martin Lau）在11月曾說，中國更嚴厲的監管環境是新常態，而且會一直存在。騰訊在一份聲明中提到，世界各地許多公司正在轉向企業軟件，以滿足其內部通信需求，騰訊提供WeCom（一種辦公協作應用程序）作為解決方案。

外界解讀，中國政府擔憂內部互聯網巨頭的力量足以挑戰共產黨壟斷這些信息的願望。電子商務巨頭阿里巴巴和移動服務公司美團網，已被處以反壟斷罰款；金融科技公司螞蟻金服的大宗上市，在去年底被否決；打車服務滴滴，則仍在接受幾個月的網絡安全審查。

日前騰訊證實，一名騰訊高管因涉嫌未經授權分享微信收集的個人信息而被當局拘留。