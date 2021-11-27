最美通緝犯拍片反詐 網：顏值即正義？

四川綿陽女子卿晨璟靚，因一張通緝令照片獲得「最美通緝犯」稱號。(取材自封面新聞)

2018年因「酒托」詐騙被通緝 的四川綿陽女子卿晨璟靚，因一張高顏質的通緝令照片，讓時年不滿20歲的她獲得「最美通緝犯」稱號。近期她刑滿出獄，開了一家奶茶店展開新生活，又受邀拍攝反詐宣傳片，再次成為網路熱門話題。

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封面新聞報導，2018年11月，綿陽警方發布「酒托」詐騙團伙通緝，曝光七名嫌犯姓名及照片，她們以交朋友等理由誘騙他人至酒吧消費高價酒水，事成後抽傭，其中卿晨璟靚因相貌出眾而意外走紅， 網友直呼「卿本佳人，奈何作賊」、「這麼美，做詐騙集團 太可惜了」。

遭通緝一周後，卿晨璟靚投案自首，判刑1年2個月，2020年11月刑滿釋放。

據報導，卿晨璟靚出獄後開了一家奶茶店，以此展開新生活。她透露，出獄後仍有人試圖找她參與詐騙，她主動報警，並受邀拍攝反詐宣傳片，「請大家以我為鑒，樹立正確的價值觀」。

報導稱，視頻發出後，眾多網友對卿晨璟靚穿奢侈品出鏡，成為「反詐宣傳人員」褒貶不一。有人認為，她是浪子回頭金不換，對於公安 宣傳「改過自新重新做人」表示讚揚；也有人表示，違法藝人都要被封殺，該視頻是想讓「詐騙犯」成為網紅，不該宣導「顏值決定價值」的錯誤價值觀。