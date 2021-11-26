我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

傳中國官方要求滴滴從美國下市 怕敏感資料外洩

無權收加盟費 潼關肉夾饃、逍遙鎮胡辣湯維權被叫停

記者林汪靜／綜合報導
最近中全國各地上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被「協會」告了。（取材自微博）
最近中全國各地上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被「協會」告了。（取材自微博）

中國最近出現美食商標維權之爭，上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被西華縣逍遙鎮胡辣湯協會、潼關肉夾饃協會告了，理由是他們的店名含有「逍遙鎮」、「潼關」等字眼，侵害商標權。其中，潼關肉夾饃協會近幾個月內有210個開庭公告。國家知識產權局26日針對上述商標糾紛，裁定註冊人無權收加盟費。

影音來源：YouTube

人民日報報導，國家知識產權局指出，「逍遙鎮」作為普通商標，其註冊人不能據此收取「會費」。「潼關肉夾饃」是作為集體商標註冊的地理標誌，其註冊人無權向潼關特定區域外的商戶許可使用該地理標誌集體商標並收取加盟費，也無權禁止潼關特定區域內的商家正當使用該地理標誌集體商標中的地名。

另據河南廣播電視台報導，河南幾十家小吃店近日求助，他們賣的肉夾饃因有「潼關」兩字，被陝西潼關肉夾饃協會告了，要求他們賠償3到5萬元人民幣不等，如果他們想繼續使用「潼關肉夾饃」商標，需繳納人民幣9萬9800元（約1萬5617美元），商家們表示，和他們有類似經歷的小吃店，全國有上百家。

天眼查信息顯示，潼關肉夾饃協會以「侵害商標權糾紛」、「商標權權屬、侵權糾紛」等理由起訴了全國數百家小吃店、食品店、美食店，分布在河南焦作、浙江杭州、廣東佛山等地。

潼關肉夾饃協會成立於2016年6月6日，註冊資本人民幣5萬元，法定代表人是王華鋒，登記管理機關為潼關縣民政局，是社會團體，該協會的宗旨為潼關肉夾饃培訓、推廣、宣傳，過去名稱為「老潼關小吃協會」。

國家知識產權局商標局中國商標網資料顯示，老潼關小吃協會於2014年4月14日申請註冊「潼關肉夾饃」商標。專用權期限從2015年12月14日至2025年12月13日，商標類型為集體商標。

中新網報導，陝西省潼關縣政府工作人員指出，當地政府已對此事介入調查，並要求「潼關肉夾饃協會」包括該協會的管理部門盡快回覆。

無獨有偶，河南「逍遙鎮胡辣湯」就曾發生商標維權風波。不少經營了十幾年「逍遙鎮胡辣湯」的商販，突然被河南西華縣胡辣湯協會起訴侵犯「逍遙鎮」商標權。西華縣胡辣湯產業發展中心表示，已責令「逍遙鎮胡辣湯協會」暫停正開展的工作。

美食維權在引發討論。不少網友為商家們感到憤憤不平，有網友表示：「一個地名怎麼就變成商標了？」還有網友調侃：「蘭州拉麵、沙縣小吃、北京烤鴨、武漢熱乾麵、桂林米粉開始瑟瑟發抖。」

潼關肉夾饃為陝西省的著名小吃，是夾著肉餡的烤餅；逍遙鎮胡辣湯則為河南省的著名特色小吃，是放了胡椒的辣湯。

人民日報評論指出「格局決定產業規模大小」，表示無論企業還是個人，通過合法方式維護正當權益，是可以理解的；但也要看到，面對眾多本身並沒有侵權惡意的個體工商戶，商標擁有者在維權時，其實可以採取更加人性化的手段。

圖為河南特色美食「逍遙鎮胡辣湯」。（取材自消費主張）
圖為河南特色美食「逍遙鎮胡辣湯」。（取材自消費主張）

河南 美食 中國

上一則

商標拒分享…庫爾勒香梨 告600多商家 獲賠近百萬

下一則

索羅門暴動 不滿政府捨台轉與中建交 中國城遭縱火劫掠

延伸閱讀

維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權

維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權
荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許

荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許
租霸鑽空子 華人房東抗議禁逼遷令

租霸鑽空子 華人房東抗議禁逼遷令
被裁詆毀 日MUJI遭判賠北京無印良品30萬元

被裁詆毀 日MUJI遭判賠北京無印良品30萬元

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

2021-11-18 12:00

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕