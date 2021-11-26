無權收加盟費 潼關肉夾饃、逍遙鎮胡辣湯維權被叫停

最近中全國各地上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被「協會」告了。（取材自微博）

中國 最近出現美食 商標維權之爭，上百家經營「逍遙鎮胡辣湯」、「潼關肉夾饃」地方美食的商家，分別被西華縣逍遙鎮胡辣湯協會、潼關肉夾饃協會告了，理由是他們的店名含有「逍遙鎮」、「潼關」等字眼，侵害商標權。其中，潼關肉夾饃協會近幾個月內有210個開庭公告。國家知識產權局26日針對上述商標糾紛，裁定註冊人無權收加盟費。

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人民日報報導，國家知識產權局指出，「逍遙鎮」作為普通商標，其註冊人不能據此收取「會費」。「潼關肉夾饃」是作為集體商標註冊的地理標誌，其註冊人無權向潼關特定區域外的商戶許可使用該地理標誌集體商標並收取加盟費，也無權禁止潼關特定區域內的商家正當使用該地理標誌集體商標中的地名。

另據河南 廣播電視台報導，河南幾十家小吃店近日求助，他們賣的肉夾饃因有「潼關」兩字，被陝西潼關肉夾饃協會告了，要求他們賠償3到5萬元人民幣不等，如果他們想繼續使用「潼關肉夾饃」商標，需繳納人民幣9萬9800元（約1萬5617美元），商家們表示，和他們有類似經歷的小吃店，全國有上百家。

天眼查信息顯示，潼關肉夾饃協會以「侵害商標權糾紛」、「商標權權屬、侵權糾紛」等理由起訴了全國數百家小吃店、食品店、美食店，分布在河南焦作、浙江杭州、廣東佛山等地。

潼關肉夾饃協會成立於2016年6月6日，註冊資本人民幣5萬元，法定代表人是王華鋒，登記管理機關為潼關縣民政局，是社會團體，該協會的宗旨為潼關肉夾饃培訓、推廣、宣傳，過去名稱為「老潼關小吃協會」。

國家知識產權局商標局中國商標網資料顯示，老潼關小吃協會於2014年4月14日申請註冊「潼關肉夾饃」商標。專用權期限從2015年12月14日至2025年12月13日，商標類型為集體商標。

中新網報導，陝西省潼關縣政府工作人員指出，當地政府已對此事介入調查，並要求「潼關肉夾饃協會」包括該協會的管理部門盡快回覆。

無獨有偶，河南「逍遙鎮胡辣湯」就曾發生商標維權風波。不少經營了十幾年「逍遙鎮胡辣湯」的商販，突然被河南西華縣胡辣湯協會起訴侵犯「逍遙鎮」商標權。西華縣胡辣湯產業發展中心表示，已責令「逍遙鎮胡辣湯協會」暫停正開展的工作。

美食維權在引發討論。不少網友為商家們感到憤憤不平，有網友表示：「一個地名怎麼就變成商標了？」還有網友調侃：「蘭州拉麵、沙縣小吃、北京烤鴨、武漢熱乾麵、桂林米粉開始瑟瑟發抖。」

潼關肉夾饃為陝西省的著名小吃，是夾著肉餡的烤餅；逍遙鎮胡辣湯則為河南省的著名特色小吃，是放了胡椒的辣湯。

人民日報評論指出「格局決定產業規模大小」，表示無論企業還是個人，通過合法方式維護正當權益，是可以理解的；但也要看到，面對眾多本身並沒有侵權惡意的個體工商戶，商標擁有者在維權時，其實可以採取更加人性化的手段。