商標拒分享…庫爾勒香梨 告600多商家 獲賠近百萬

賣「庫爾勒香梨」也惹侵權訴訟，國家知識產權局回應是「商標權之爭」。 （取材自中國青年報）

近期商標維權可謂「按下葫蘆浮起瓢」，前有「逍遙鎮胡辣湯」，後有「潼關肉夾饃」，現在又傳庫爾勒香梨協會起訴河南 洛陽上百家水果商戶侵權，因為他賣香梨用「庫爾勒」。據悉，該協會從自2018年至今，600餘家水果店及公司、涉及全國18個省份，獲賠97萬餘元。

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央視網報導，河南洛陽一水果市場商戶表示，「一箱香梨22元，罰我6000元人民幣（約939美元）。賣30多年了還沒聽說過這個是侵權。」除了農貿市場裡面的很多商戶都交了6000元的罰款以外，洛陽市區其他一些超市或商場也遇到類似情況。

報導指出，巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒香梨協會的涉訴關係在網上搜尋有759條，開庭公告有684條。

庫爾勒香梨協會登記於1994年6月，註冊資本3萬，法定代表人為盛振明。目前該協會僅有一枚飼料種籽類「庫爾勒香梨」商標註冊成功。

據澎湃新聞報導，如果想獲得授權使用「庫爾勒香梨」地理標誌證明商標，可加入該協會會員並繳納會費。會費收取標準為：會長單位1萬元，常務副會長單位8000元，常務理事單位5000元，會員單位2000元。每年授權一次。

因為商標惹上官司的，還有雲南昆明的餐館經營者們。近日，昆明6家店名中含有「眼鏡」二字的餐飲經營者，都因為涉及商標權糾紛而被起訴。

原告包某某是「眼鏡」註冊商標的商標權人，使用項目包括餐廳和餐館。包某某請求法院判令被告賠償原告經濟損失5萬元，還要被告承擔全部訴訟費用。

這6家餐飲經營者認為，取名眼鏡，是食客根據他們的外形特徵叫的，因為他們清一色全部戴著眼鏡。再說，眼鏡是一個常用的專用名詞，誰都能用，而且相關經營者都註冊過43類商標。

眼鏡粑粑經營者聲稱：「我是絕不妥協，這是我們雲南本土的品牌，政府也授予了非物質文化遺產的牌子，我一定會保護它的。」

據悉，網上相關起訴有數十條，涉及四川、福建、廣西、陝西、湖南等多地。有的法院駁回了原告請求，有的判處被告賠償經濟損失4000至6000元不等。