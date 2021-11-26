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山西15歲女孩被家暴流產 又懷孕再遭毆反殺丈夫

中國新聞組╱北京27日電
中國檢察網公布該案起訴書。(取材自九派新聞)
中國檢察網公布該案起訴書。(取材自九派新聞)

15歲的山西女孩小清懷孕後，被丈夫家暴致流產。三年後再次懷孕，一天晚上，又被丈夫毆打的她感到懷孕五個多月的腹中胎動劇烈。然而，丈夫的施暴仍未結束，出於對腹中胎兒的保護，她突然發力奪過丈夫手中的鋼釬，朝丈夫的頭部猛砸，直到他不再動彈。

中國檢察網25日公布該案起訴書。山西省忻州市人民檢察院以故意殺人罪提起公訴，建議判處其十年有期徒刑。

九派新聞報導，該起訴書顯示，1995年3月，當時年僅15周歲的小清，在山西省忻州市保德縣某村莊與白某舉辦婚禮。婚後兩個多月開始，白某會因為生活瑣事或心情不好等，對她從巴掌扇到拳打腳踢，甚至將懷孕的小清打到流產。

之後白某脾氣更加暴躁，開始用菸頭燙、用三輪車廢棄皮帶抽、用鉗子夾等方式，變本加厲對她施暴，常常拿起手邊物件隨手就打，甚至在小清父親面前打她。白某以小清一家三口的性命相威脅，因此她既不敢逃跑，也不敢報警。

1998年7月28日的晚上。當時已懷孕五個多月的小清被白某毆打後，感受到腹中胎動劇烈。沒有消氣的白某隨手拿起頂門用的六稜鋼釬打過來，她奪過鋼釬。白某被絆倒在床上。她用鋼釬朝白某的頭部猛砸下去，直至白某不再動彈。次日她離開保德縣，一路忍著腹痛逃到西安，腹中胎兒再次流產。

為求生計，她隱姓埋名在西安、成都、重慶打工為生。2020年4月14日16時20分許，她在重慶市投案。6月28日，保德縣公安局以小清涉嫌故意殺人罪，向保德縣人民檢察院移送起訴。

鑑於被告人是主動投案，且如實供述自己的罪行，自願接受處罰，可以依法從寬處理，忻州市檢察院建議判處被告人有期徒刑十年。

公安 家暴 中國

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