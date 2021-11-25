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不滿妻子太會掙？四川男殺害網紅主播 藏屍2個月

中國新聞組／上海26日電
王男家中客廳一角還擺著其妻子直播用的打光燈。（取材自澎湃新聞）
王男家中客廳一角還擺著其妻子直播用的打光燈。（取材自澎湃新聞）

四川省廣元市蒼溪縣近日一起兇殺案引發關注。20多歲的女主播小芹疑被其丈夫王姓男子殺害，多名鄰居稱，他們從警方處得知，案發於9月中旬，遺體藏在屋中冰櫃里長達兩個多月，直至11月20日王男被抓。

澎湃新聞報導，王男行兇後仍然照常接送三歲半的小孩上下學，周圍鄰居也未發現異常。一家賓館老闆稱，死者母親聯繫不上女兒，曾在10月來過一次蒼溪，但沒有找到人；11月18日她再次來到這座位於川東的小縣城，最終得到了女兒被害的噩耗。

上述案件細節尚未得到警方證實。目前嫌疑人王男已被刑拘，警方此前回復媒體稱，案件尚在調查中。

一位鄰居說，之前因有事到過王男家中，見其臥室中掛著白色的背景布，「他妻子似乎在屋裡化妝」，準備做直播。某短視頻平台中，疑似小芹的直播賬號顯示粉絲有15萬，獲贊100多萬，簡介上稱，「直播，晚上10點至凌晨3點（可能會遲到，但不會缺席）」。據多名鄰居稱，帳號中的照片即是小芹。

一名鄰居稱，王男母親曾對外提及，「兒媳婦不怎麼帶小孩」，「女方可以掙到錢，兒子掙不到錢，有點受氣」。網上有傳言稱，王男妻子用直播掙來的錢買了一輛車。鄰居趙大爺稱，確在今年5月份見王男開了一輛新車，彼時還曾問過他，「是否買了車」，但王男並未搭話。

得知王男涉嫌殺害妻子後，鄰居們均覺得頗為詫異。「沒聽到過（王男和妻子）吵架，就算吵架，這也是正常的。」趙大爺說。多名鄰居回憶，11月20日早上8時左右，警察就來到王男家中，將其抓獲，直至下午4時左右，「殯儀館來人將遺體抬走了」。

多名鄰居稱，警察向部分居民介紹了一些案情，稱王男在9月中旬就將妻子勒死，然後藏屍屋中。有鄰居稱，王男藏屍用的是二手冰櫃，就放置在臥室中。也有網友稱，被害人被王男分屍。對此，蒼溪縣殯儀館一名工作人員予以否認，稱「是網友瞎說的」，被害者遺體目前已被安放在該殯儀館。

多名鄰居稱，9月14日至11月20日的兩個多月時間裡，王男時常接送小孩上學，看起來未有異常，他還常叫外賣送到樓上。「直至被抓前幾天，他還在如常接送孩子。」

蒼溪縣某賓館老闆告訴澎湃新聞，遇害人母親10月份就曾到過蒼溪尋找女兒，但未有結果，彼時就住在該賓館處。11月18日，遇害人母親再次來到蒼溪縣，也報了警，網上傳出其女兒遇害後，她曾到現場看了，後來「哭著回到賓館」。「讓人心痛，我也不敢多問具體發生了什麼。」這位老闆稱，最近幾天，女方家裡來了不少親屬，「他們來住，都是50塊錢一晚上，我收的比較便宜。」

警察

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