我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

怕忘又怕兒覬覦…老人告訴保母密碼 118萬存款被盜

中國新聞組╱北京25日電
廣州市一名老人告訴保母存摺密碼後，被盜118萬。(視頻截圖)
廣州市一名老人告訴保母存摺密碼後，被盜118萬。(視頻截圖)

廣州市一名老人存摺裡有百萬存款，因患上老年痴呆症，害怕自己有一天忘記了存摺密碼，又害怕兩個兒子知道密碼後對這些存款有想法，決定把全部存摺的密碼告訴劉姓保母，沒想到存款竟被提取一空。

華商報報導，2014年，劉姓保母經人介紹，到廣州市照顧老王老吳夫婦，負責兩位老人的日常生活起居。

早年，老吳就因中風長期痴呆，是限制行為能力人，其名下有本定期存摺由丈夫老王保管。老王後來也患上老年痴呆症，害怕自己有一天忘記了存摺密碼，又害怕兩個兒子知道存摺密碼後對這些存款有想法。決定把全部存摺的密碼告訴自己最信任的「貼心」劉姓保母。

起初，老王每月會帶著劉姓保母去銀行取錢，支付保母工資及日常生活開支。後來隨著老王行動不便，加之對劉婦信任，便將夫婦名下四本活期存摺交由劉婦全權負責，僅剩老吳名下的定期存摺由老王自己保管。

劉姓保母因欠下巨額賭債被債主多次追討，盯上老王保管的定期存摺。2018年至2019年期間，劉婦趁著老王在痴呆症發病時，頻繁帶老王到銀行將定期存摺裡的存款多次提取，繼而將上述錢款據為己有，共計達118.1萬元（人民幣，下同）。

2020年1月3日晚，老王的兒子回家查看存摺發現存款已被轉空，遂報警。劉姓保母辯解稱：「我沒有盜竊王老爺的財物。這裡面有部分錢是獎金，有部分錢是借款，我只是預支工資，提前拿錢而已，王老爺都是知道的。」

法院認為，根據劉姓保母供述、證人證言等證據，可以證實劉婦在擔任老王家保母期間，多次帶領老王前往銀行取款，而結合老王、老吳在涉案期間精神狀態、以及該定期帳戶的使用用途等，老王有意識地主動將定期帳戶內的存款取出用於他處明顯不合常理。

因此，劉姓保母在明知老王、老吳不能完全辨認、表達自己的行為、意思，且不具備管理該定期帳戶職權的情況下，仍多次帶領老王前往銀行取款並對取出資金實際占有、控制，未能說明上述錢款的合理去向，故可以認定劉姓保母主觀上具有非法占有的目的。

白雲法院依法判處劉婦有期徒刑13年，並處罰金20萬元，追繳其違法所得發還被害人。劉姓保母不服，提起上訴，廣州中院二審判決：駁回上訴，維持原判。

中風

上一則

港富商劉鑾雄清倉恒大股票 最多曾賺12億 現倒虧逾14億

下一則

狗咬老人耍賴挨轟 官員狗主撤職 網酸輕懲：罰酒3杯

延伸閱讀

11個月大男嬰顱內出血昏迷送醫 無照保母疑施虐

11個月大男嬰顱內出血昏迷送醫 無照保母疑施虐
華美銀行發佈2021年第三季度財報

華美銀行發佈2021年第三季度財報
存款到福興，利息更好！福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！

存款到福興，利息更好！福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！
民企存28億元 竟被渤海銀行挪用作質押擔保

民企存28億元 竟被渤海銀行挪用作質押擔保

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

2021-11-18 12:00

超人氣

更多 >