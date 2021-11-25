狗咬老人耍賴挨轟 官員狗主撤職 網酸輕懲：罰酒3杯

河南安陽近期發生公務人員養狗咬傷老人事件，引發輿論關注。(視頻截圖)

河南 安陽近期發生公務人員養狗咬傷老人事件，引發網民抨擊「狗仗人勢」議論。輿情發酵後，河南安陽23日通報了對涉「狗咬人」事件責任單位和責任人的處理決定。給予事件當事人安陽市市場監管綜合行政執法支隊正科級稽查專員王新剛黨內嚴重警告、撤職處分，並調離執法崗位。

綜合媒體報導，事發今年9月，安陽年近八旬的耿女士在社區被兩隻大狗咬傷，片段顯示市監行政執法支隊王新剛的妻子就在現場，但王新剛不承認。受害老婦多方投訴無果，甚至遭數名持警棍陌生男子威脅。當地電視台跟進製作了10期節目，但事情卻遲遲得不到解決，記者在節目上亦無奈落淚，引起關注。

多家媒體對此事也予以報導或評論。新加坡 《聯合早報》指出，新聞行業有句俗話：「狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞」。不過在安陽，一起普通的「狗咬人」事件硬是被拖成衝上熱搜榜的大新聞。評論指出，這件事充分顯示，中國化解基層矛盾的渠道和機制還不健全，也反映出媒體監督的無奈和無力，教訓不可謂不深刻。

輿論發酵後，就在11月23日晚，河南安陽公布了涉「狗咬人」事件責任單位和責任人的處理決定。其中，王新剛被給予黨內嚴重警告、撤職處分，並調離執法崗位。安陽市城市管理局已對涉事犬隻進行收容，並註銷了涉事犬隻的《養犬登記證》。

通報還指出，安陽市委、市政府責令安陽市城市管理局、市市場監管局、市公安 局文峰分局、文峰區中華路街道辦事處四個單位作出深刻檢查，並在全市通報批評。除了當事人王新剛，另還有六位官員遭問責處分。

當天下午，安陽市還召開全市黨員幹部「轉作風、提效能」警示教育整頓大會，會議提到，要深刻反思「狗傷老人」事件，汲取教訓。此次事件暴露出安陽市一些單位、幹部還存在立場不穩、作風不實、能力不足的問題，必須刀刃向內，堅決整改。

不過，在萬千網友和媒體多日的引頸期盼後，安陽方面給的這個答案的成績卻似乎仍差強人意，網友們認為明顯是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，並沒有真正戳到這個事件的痛處，挑出淤積的膿點。「罰酒三杯，下不為例。」網友用戲謔的評論表達著自己的不滿。也有不少網友認為處分得太輕了。

「就這個破事，就不能給人民群眾一個滿意的答覆。」有網友提出自己的諸多疑問：辦狗証是否以權謀私？這些被問責的人，究竟是因失了什麼職才被問責？小莉曾說有人威脅要拿槍崩了她，是真的還是假的？網友覺得，這些都應該有更詳細的交代。