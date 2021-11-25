「死前曾要求見薄」 薄熙來岳母99歲逝 他能否奔喪受矚

重慶前市委書記薄熙來（中）夫婦會否獲批准奔喪，受到關注。(本報資料照片)

前中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來岳母范承秀，23日下午5時17分在北京 逝世，享年99歲。范承秀是中共 八路軍少將谷景生的夫人，在薄熙來落馬後仍致函稱讚愛婿「為重慶人民辦了很多好事實事。」在獄中的薄熙來夫婦會否獲批准奔喪，受到關注。

前重慶市委書記薄熙來2013年被指貪污腐敗、濫用權力判處無期徒刑，目前仍關在神秘的秦城監獄；從大連市長及市委書記、遼寧省長、商務部 長到中共重慶市委書記，最終被免除重慶市委書記職務及中央政治局委員和中共中央委員，薄熙來被指是中國近年來最大政治醜聞的主角。

「紅色參考編輯部」網站報導，范承秀生於1922年，14歲就參加革命，當過八路軍戰士、游擊隊隊長，是抗戰時期太行山區著名的才女和婦女救國會幹部，也是谷景生的夫人。

1957年反右運動時，在北京市委黨校工作的范承秀為一些青年知識分子說話，被打成「右派」。谷景生和范承秀育有「五朵金花」，最小的女兒名叫谷開來，也就是薄熙來妻子。

薄熙來主政重慶期間，范承秀也居住重慶。多維新聞網引述港媒報導稱，網上後來爆出范承秀寫於2012年5月的兩封書信。其一是致函時任中央組織部部長李源潮，希望允許其面見當時被雙規的女婿薄熙來。信中說：「我已是90多歲的老人，是和他生活在一起，我非常想念他，雙規依法人身還是自由的」、「在我見馬克思之前能見見熙來一面，死而無憾了。」其二是寫給薄熙來，稱讚「這麼多年來，我親眼目睹你為了黨的事業，為了黨和廣大人民的利益，不辭辛苦，日夜操勞，為重慶人民辦了很多好事實事。」

目前，暫時不清楚在獄中的薄熙來夫婦會否獲批准奔喪。