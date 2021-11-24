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安徽母女檔網紅被逮 村裡放鞭炮 鄰居曝惡行惡狀

中國新聞組／北京24日電

安徽省六安市霍邱縣公安局發布一則通告，稱該局近日成功打掉一涉「村霸」惡勢力犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人何靜、陳永芳母女二人，何靜還是當地一名小網紅，擁有4.9萬名粉絲。兩人落網消息一出，不少鄰居、網友都稱快。

瀟湘晨報報導，32歲何靜與52歲陳永芳均為霍邱縣龍潭鎮小河集村長崗組人，何靜在抖音上擁有4.9萬名粉絲，平時主要銷售農副產品。何靜還稱自己是「89年的單親媽媽」，專賣農村土特產，「讓身在異鄉的遊子能夠吃到正宗霍邱土特產」。

犯罪嫌疑人何靜。（取材自紅星新聞，圖據霍邱警方公眾號）
犯罪嫌疑人何靜。（取材自紅星新聞，圖據霍邱警方公眾號）
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犯罪嫌疑人陳永芳。（取材自紅星新聞，圖據霍邱警方公眾號）
犯罪嫌疑人陳永芳。（取材自紅星新聞，圖據霍邱警方公眾號）

紅星新聞報導，小河集村多位村民透露，10月10日看到何靜母女被警方帶走，「村裡人誰都怕她，不敢惹。聽說她們被抓後，村裡好多人家裡都放鞭炮慶祝。」

據位自稱是何靜的鄰居李某表示，何靜與陳永芳在當地的風評並不好，為人很霸道，喜歡找茬，不僅有過偷盜同村鄰居雞鴨的行為，還曾多次敲詐勒索同村男性。

李某說，「之前發生過電工去她家維修電路被勒索的事。當時是電工進門後，因何靜正在洗澡，其母親就勒索電工3萬元錢，否則告他強姦」，李某更指，何靜母女可能還涉嫌從事賣淫。有村民曾在網上表示，該母女此次被抓是因為有村民告發何靜母女「仙人跳」。

何靜的抖音帳號「有愛的丑小鴨」停更一個多月後，安徽省六安市霍邱縣公安局11月16日對外宣稱該局成功打掉一涉「村霸」惡勢力犯罪團伙，抓獲何靜、陳永芳兩名犯罪嫌疑人。

一時間，不少曾購買過何靜家的農產品網友留言稱，「不奇怪，她家的黑豬肉賣60元一斤，貴得很」、「在她家買的韭菜醃和扁豆都酸了，直接扔了」、「她一直說自己肢體殘疾，但經常唱歌跳舞，根本看不出來是殘疾人」。

何靜本人在視頻裡的最後一次出現是在10月9日，由她戴著墨鏡，拿著農具娛樂表演。而「有愛的丑小鴨」這一帳號最新動態則停留在10月11日，視頻顯示畫面為一養殖場外，拍攝者稱，「丑小鴨（何靜）最近有事外出，不能給大家銷售農副產品，將由她的爸爸幫她賣。」目前抖音平台已經搜尋不到何靜的帳號。

來源：YouTube

抖音 公安

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