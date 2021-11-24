我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

全球滾雪球效應 缺貨風暴襲捲7大項商品

湖南網紅喝藥輕生 骨灰被偷去冥婚 嫌犯妻1句話惹怒網民

中國新聞組／北京24日電
湖南女網紅「羅小貓貓子」上月輕生，骨灰竟被偷去冥婚。（取材自微博）
湖南女網紅「羅小貓貓子」上月輕生，骨灰竟被偷去冥婚。（取材自微博）

在直播平台擁有近60萬名粉絲的湖南女網紅「羅小貓貓子」，上月在直播中喝農藥自殺，最終送醫不治，震驚不少粉絲與網友。豈料，她死後傳出骨灰竟被殯儀館員工掉包，且被拿去「冥婚配對」，三名疑犯目前被警方刑事拘留；嫌犯被逮後其妻竟還酸言酸語「沒人看上她」，引發公憤。

綜合媒體報導，「羅小貓貓子」月前在直播中透露自己受抑鬱症困擾，之前住院兩個多月，由於她平時都展現相當開朗的形象，網友們以為她在開玩笑，對於她要在直播中自殺的情況，網友也以為是宣傳手法，不料憾事成真。

羅小貓貓子死後，遺體由山東省一家殯儀館處理，沒想到負責火化的邵姓工人竟與殯葬業者勾結，先由邵姓工人調包骨灰，再由張姓、雷姓殯葬業者尋找冥婚買家，藉此賺取五至七萬人民幣報酬。

殯儀館工作人員表示，真骨灰未能成功賣出，事後有殯儀館內部員工舉報，告知「羅小貓貓子」的家人，家人遂報警。警方逮捕三名犯罪嫌疑人後，主謀張嫌的妻子還大言不慚，不知悔改地酸網紅，「沒人看上她（的骨灰）」。

消息曝光後，許多網友對於嫌犯離譜行徑，以及酸言酸語看不下去，紛紛留言痛罵，「真無言，死了也不讓別人安生」、「這女孩真的好慘，生前被起鬨自殺，死後還要被人賣骨灰」、「發這種死人財不怕姑娘半夜找上門呀」。

對此，山東省民政廳辦公室回應稱，配陰婚是封建迷信，違反道德和法律，後續將對此事進行徹查，下一步會針對全省殯儀館系統進行清查。

湖南女網紅「羅小貓貓子」上月輕生，骨灰竟被偷去冥婚。（視頻截圖）
湖南女網紅「羅小貓貓子」上月輕生，骨灰竟被偷去冥婚。（視頻截圖）

上一則

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

延伸閱讀

新網紅黑名單 吳亦凡、鄭爽、張哲瀚在列

新網紅黑名單 吳亦凡、鄭爽、張哲瀚在列
中國直播電商平台 抖音、快手、淘寶3巨頭鼎立

中國直播電商平台 抖音、快手、淘寶3巨頭鼎立
中國網紅愛國生意走火入魔

中國網紅愛國生意走火入魔
中國網紅吸金功力強 但企業仍想打造自家直播銷售團隊

中國網紅吸金功力強 但企業仍想打造自家直播銷售團隊

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵蟎

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵蟎
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次