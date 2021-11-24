湖南網紅喝藥輕生 骨灰被偷去冥婚 嫌犯妻1句話惹怒網民

湖南女網紅「羅小貓貓子」上月輕生，骨灰竟被偷去冥婚。（取材自微博）

在直播平台擁有近60萬名粉絲的湖南女網紅「羅小貓貓子」，上月在直播中喝農藥自殺，最終送醫不治，震驚不少粉絲與網友。豈料，她死後傳出骨灰竟被殯儀館員工掉包，且被拿去「冥婚配對」，三名疑犯目前被警方刑事拘留；嫌犯被逮後其妻竟還酸言酸語「沒人看上她」，引發公憤。

綜合媒體報導，「羅小貓貓子」月前在直播中透露自己受抑鬱症困擾，之前住院兩個多月，由於她平時都展現相當開朗的形象，網友們以為她在開玩笑，對於她要在直播中自殺的情況，網友也以為是宣傳手法，不料憾事成真。

羅小貓貓子死後，遺體由山東省一家殯儀館處理，沒想到負責火化的邵姓工人竟與殯葬業者勾結，先由邵姓工人調包骨灰，再由張姓、雷姓殯葬業者尋找冥婚買家，藉此賺取五至七萬人民幣報酬。

殯儀館工作人員表示，真骨灰未能成功賣出，事後有殯儀館內部員工舉報，告知「羅小貓貓子」的家人，家人遂報警。警方逮捕三名犯罪嫌疑人後，主謀張嫌的妻子還大言不慚，不知悔改地酸網紅，「沒人看上她（的骨灰）」。

消息曝光後，許多網友對於嫌犯離譜行徑，以及酸言酸語看不下去，紛紛留言痛罵，「真無言，死了也不讓別人安生」、「這女孩真的好慘，生前被起鬨自殺，死後還要被人賣骨灰」、「發這種死人財不怕姑娘半夜找上門呀」。

對此，山東省民政廳辦公室回應稱，配陰婚是封建迷信，違反道德和法律，後續將對此事進行徹查，下一步會針對全省殯儀館系統進行清查。