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沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

中國新聞組╱北京24日電
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

在失聯整整8天後，4名中國地質調查局員全部找到，但全都罹難，他們沒有被野獸侵害的跡象，初步判斷遇難原因最大可能是失溫；但令人不解的是，他們的禦寒裝備在險惡的哀牢山，根本無法撐過一個夜晚；更令人費解的是，他們穿的是「一次性雨衣」。

影音來源：YouTube

新民周刊報導，這4名工作人員徒步進入雲南哀牢山內部，開展野外作業時失聯。他們中，最大的32歲，最小的25歲，都曾當過兵，具備野外作業經驗和一定野外生存能力。

據現場救援人員透露，4名失聯人員攜帶的衣服包括：張金榜（黃色衝鋒衣+保暖內衣），楊敏、張瑜（迷彩服+保暖內衣），劉宇（羽絨服+配發的衝鋒衣）。而這些基本的禦寒裝備，禦寒的是夠用了，但放在險惡的哀牢山，似乎無法撐過一個夜晚。更離譜的是，救援人員分別在宿營地和下游兩條小溪的交匯處發現了粉色雨衣碎片。

（取材自新民周刊）
（取材自新民周刊）

上網搜索同款雨衣批發價，一件人民幣0.4元。復旦大學生命科學學院博士顧伯健表示，這種一次性雨衣野外根本沒法使用，樹枝輕輕一刮就爛掉了。

難道昆明自然資源綜合調查中心經費緊張，置辦不起專業的防寒裝備？報導指出，資料顯示，2020年9月中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心正式掛牌成立。2021年4月，因工作需要，該中心租賃四驅高性能越野車用於野外任務使用，數量不少於20輛，年度預算人民幣406萬元。

既然是受過專業訓練的人員，為何也會迷路和失聯？有主觀原因，也有客觀原因。

因為哀牢山本身的地貌，所以一次救援要持續8天，先後出動8000多人。（視頻截圖）
因為哀牢山本身的地貌，所以一次救援要持續8天，先後出動8000多人。（視頻截圖）

報導說，哀牢山森林生態系統研究站副站長楊效東教授說，進入哀牢山上的密林，和你在電影《侏羅紀公園》看到一樣的。人一旦進到林子裡，明明外面的陽光很好，但密林深處光線不好，尤其雨天，特別不容易看清路，很快就會迷失方向。

恰恰，遇難人員的失聯位置屬於哀牢山地形地貌最為複雜的區域，山壁坡度較大、多懸崖峭壁，就算是巡護人員，在平時走得少的地方也可能出現短時間的迷路現象。遇難人員當時處在高山密林的環境中，一旦迷路，很難再找到原來的路了。

楊效東說，每次出去，大家都要攜帶對講機來確保安全。但也不是所有先進的救援設備都可以在哀牢山被用上。當時4名遇難人員每人攜帶了一台RTK。若遇危險當下，他們只要按下設備按鈕，救援人員就能根據衛星系統傳回的數據找到4人所在的位置。然而失聯4人從未打開過RTK設備，因此救援過程中救援人員無法據其定位。

因為哀牢山本身的地貌，所以一次救援要持續8天，先後出動8000多人。（視頻截圖）
因為哀牢山本身的地貌，所以一次救援要持續8天，先後出動8000多人。（視頻截圖）

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