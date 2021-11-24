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鄰居問門能否合攏？3分鐘後…江西製藥廠宿舍樓塌4死

中國新聞組╱北京24日電
江西贛江新區宿舍樓坍塌4死。（取材自央廣網）
江西贛江新區宿舍樓坍塌4死。（取材自央廣網）

江西贛江新區新祺周管理處國藥北大道原白馬廟製藥廠一職工宿舍樓，22日發生局部坍塌，面積約430平方米。經救援人員連夜搜救，四名失聯者23日凌晨4點左右全部被搜尋到，均無生命體徵。遇難者之一的家屬侯先生表示，塌樓事發前3分鐘，一樓鄰居上二樓來問他家房門能否正常合攏。

影音來源：YouTube

目前，工作重心全面轉入現場除險和善後工作，坍塌原因還在進一步核查中。據央視新聞報導，該宿舍樓為1995年建設的6層磚混預製板結構。

極目新聞報導，江西省消防救援總隊表示，接到報警後，出動了消防車、挖掘機、推土機、搜救犬等力量前往救援。多位居住在職工宿舍樓的居民說，目前家裡暫時回不去了，不少人都暫住在親友家。

據央視新聞消息，一名居住在二樓的女子在此次坍塌中不幸身亡。她的丈夫侯先生描述，慘案當天，他和妻子吃完晚飯後，並沒有像往常那樣出去散步。晚上6點多，一樓的鄰居敲門問他家裡是否有異常情況，門是否能夠正常合攏。侯先生檢查後發現，門都是正常的。

然而，鄰居離開後不到3分鐘，侯先生突然聽到一聲巨響。侯先生稱，他來不及反應，對著妻子大喊「趕快跑」，並迅速跑了出去。侯先生驚恐看到，他居住的這棟樓坍塌了，妻子沒能及時逃出。一樓的鄰居也幸運逃生了。

侯先生稱，這個房子屬於廠裡的集資房，他只有使用權，並沒有房產證。此前，他沒有發現家裡出現裂縫的其他徵兆。他家樓棟附近有水塘，遇到下雨天時周圍會出現積水情況，但這是否與坍塌有關，他也不得而知。

江西贛江新區宿舍樓坍塌4死。（取材自極目新聞）
江西贛江新區宿舍樓坍塌4死。（取材自極目新聞）

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