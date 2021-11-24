鄰居問門能否合攏？3分鐘後…江西製藥廠宿舍樓塌4死

江西贛江新區宿舍樓坍塌4死。（取材自央廣網）

江西贛江新區新祺周管理處國藥 北大道原白馬廟製藥廠一職工宿舍樓，22日發生局部坍塌，面積約430平方米。經救援人員連夜搜救，四名失聯者23日凌晨4點左右全部被搜尋到，均無生命體徵。遇難者之一的家屬侯先生表示，塌樓事發前3分鐘，一樓鄰居上二樓來問他家房門能否正常合攏。

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目前，工作重心全面轉入現場除險和善後工作，坍塌原因還在進一步核查中。據央視新聞報導，該宿舍樓為1995年建設的6層磚混預製板結構。

極目新聞報導，江西省消防救援總隊表示，接到報警後，出動了消防車、挖掘機、推土機、搜救犬等力量前往救援。多位居住在職工宿舍樓的居民說，目前家裡暫時回不去了，不少人都暫住在親友家。

據央視新聞消息，一名居住在二樓的女子在此次坍塌中不幸身亡。她的丈夫侯先生描述，慘案當天，他和妻子吃完晚飯後，並沒有像往常那樣出去散步。晚上6點多，一樓的鄰居敲門問他家裡是否有異常情況，門是否能夠正常合攏。侯先生檢查後發現，門都是正常的。

然而，鄰居離開後不到3分鐘，侯先生突然聽到一聲巨響。侯先生稱，他來不及反應，對著妻子大喊「趕快跑」，並迅速跑了出去。侯先生驚恐看到，他居住的這棟樓坍塌了，妻子沒能及時逃出。一樓的鄰居也幸運逃生了。

侯先生稱，這個房子屬於廠裡的集資房，他只有使用權，並沒有房產證。此前，他沒有發現家裡出現裂縫的其他徵兆。他家樓棟附近有水塘，遇到下雨天時周圍會出現積水情況，但這是否與坍塌有關，他也不得而知。