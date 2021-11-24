我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

宣傳照涉「辱華」、醜化亞裔 迪奧、攝影師道歉

記者呂佳蓉／北京24日電
攝影師陳漫（右）為Dior拍攝的宣傳照（左），引發「小粉紅」出征。（取材自券商中國）
攝影師陳漫（右）為Dior拍攝的宣傳照（左），引發「小粉紅」出征。（取材自券商中國）

中國知名攝影師陳漫為國際奢侈品牌迪奧（Dior）拍攝的宣傳照，引起中國小粉紅不滿，認為照片「辱華」、刻意醜化中國女性及亞裔。Dior 23日發布聲明，指陳漫的攝影作品「驕傲的矜持」是其參與的Dior藝術專案作品之一，並非Dior商業廣告。Dior一如既往尊重中國人民的情感；而陳漫也在23日發布了道歉聲明。

Dior在官方微博表示，當網路輿論出現對陳漫作品的意見時，Dior立即予以高度重視，隨即刪除該作品在Dior官方線上及線下的相關內容。

聲明稱，Dior一如既往地尊重中國人民情感，嚴格遵守中國法律法規，並繼續協同相關部門把關審核批准所有公開露出的作品。如發生任何錯誤，一定虛心聽取意見並及時糾正。Dior對中國消費者和社會的真心誠意，堅定不移。

陳漫的微博引起中國大批網友的謾罵留言，有網友更翻出他以往的作品，痛斥他「跪著求榮有一手的」、「精神上的乞丐」，認為這是西方對黃種人的刻板印象和汙衊。

而陳漫23日也在微博上道歉，指稱盡可能看了每一條指正，「我深深反思，為當時的稚拙無知而自責」，表示自己早期藝術觀尚未成型，對少先隊組織造成了不好影響感到非常自責，現在已下架各平台相關內容，未來將繼續沉澱進學，用扎實的作品講好中國故事。

官媒央廣網為此刊發評論稱，若有品牌以創作之名行「審醜、抹黑」之實，必遭痛斥唾棄。

中國 微博 攝影

上一則

歐美抵制北京冬奧 中國：普亭愉快受邀出席開幕式

下一則

新網紅黑名單 吳亦凡、鄭爽、張哲瀚在列

延伸閱讀

作品狠遭小粉紅出征 Dior切割、攝影師道歉

作品狠遭小粉紅出征 Dior切割、攝影師道歉
中國網紅愛國生意走火入魔

中國網紅愛國生意走火入魔
被指「辱華」 黃明志：我的身分就是華人 不可能反中

被指「辱華」 黃明志：我的身分就是華人 不可能反中
迪奧宣傳照飄陰間風 被控醜化亞裔 中國女攝影師遭出征

迪奧宣傳照飄陰間風 被控醜化亞裔 中國女攝影師遭出征

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞