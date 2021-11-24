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新網紅黑名單 吳亦凡、鄭爽、張哲瀚在列

記者陳政錄／北京24日電
吳亦凡被列入最新一批「網路主播警示名單」。（取材自微博）
吳亦凡被列入最新一批「網路主播警示名單」。（取材自微博）

中國持續高舉整頓娛樂明星、網紅主播的大旗。中國演出行業協會23日公布第9批「網路主播警示名單」，包括兩名影響力較大的職業主播「鐵山靠」、「郭老師」，以及三名演藝人員吳亦凡鄭爽和張哲瀚被列入，這也是中國首次將違法失德藝人納入網路主播警示名單。

據人民日報報導，自2018年以來，中國演出行業協會網路表演（直播）已陸續發布9批、共446名網路主播警示名單，對這些違法違規主播在行業內實行聯合抵制和懲戒。

鄭爽被列入最新一批「網路主播警示名單」。（取材自微博）
鄭爽被列入最新一批「網路主播警示名單」。（取材自微博）

23日公布的第9批網路主播警示名單共88人，其中五人被特別點名，包括已被抖音等平台封殺的「鐵山靠」，被指發布大量煽動性訊息、不實謠言；「郭老師」則因不修邊幅、講話接地氣，被官方認為對未成年人群具不良引導，同樣也已被抖音等平台封禁。

網紅鐵山靠被指低俗博出位，長期以地方方言罵人吸引流量，早前被抖音永久封號。（視頻...
網紅鐵山靠被指低俗博出位，長期以地方方言罵人吸引流量，早前被抖音永久封號。（視頻截圖）

藝人吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等人也被列入警示名單，中國演出行業協會人員表示，這是根據「禁止劣跡藝人轉移陣地復出」等文件精神，決定首次將違法失德藝人納入警示名單。

張哲瀚被列入網路主播警示名單。（取材自臉書）
張哲瀚被列入網路主播警示名單。（取材自臉書）

報導稱，吳亦凡因涉嫌強姦罪已被正式批准逮捕，造成極其惡劣的社會影響；鄭爽多次觸碰中國法律紅線，個人為狡辯違規事實，帶動其粉絲發帖聲援；張哲瀚因參觀日本靖國神社等不當行為引起大眾熱議，嚴重損害民族情感等。

中國 吳亦凡 鄭爽

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