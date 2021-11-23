求助法院領導卻淪「玩物」 江蘇女舉報法院一手遮天

董女稱，圖片是2020年冬天，羅真對她騷擾。(取材自上游新聞)

江蘇一名董姓女子在微博 發文舉報，丈夫滕長城和弟弟董明明被冤枉成黑社會，被判處重刑；透過朋友介紹，向鹽城市亭湖區人民法院政治處領導羅真求助，之後對方卻時常要求她陪酒，還動手動腳，讓她「被迫淪為法院領導玩物」。

據上游新聞報導，董女還公開的對話信息，顯示2021年4月到9月間，羅真多次給董女發信息，內容曖昧。其中2021年9月，羅真還向董女表示：「最近出了點事，我可能受影響了。如果需要有個人來安慰我，你行嗎？」以及妳不來，我又喝醉了」、「我為妳，妳也不管我」。此外，董女還發出了一張在KTV中兩人姿勢曖昧的圖片。

被告人家屬透過微博舉報鹽城法院領導一事，引發關注。(取材自上游新聞) 董女士稱，羅某自去年起經常要求她陪飯局，並動手動腳。(取材自上游新聞)

董女稱，「我丈夫和弟弟2018年因為套路貸被警方抓獲，2019年初分別被判刑19年、20年。家裡老人也被監視居住，因認為非法取證、不允許我們找律師辯護等，我反映多次都沒有效果，上訴後仍維持原判。」

董女說，丈夫和弟弟出事後，她帶著三個孩子和父母住，被執行的房子是弟弟未成年時買的，他們也向法院說明並提交證據，起初法院說不會拍賣 ，後來又說為了應對檢查要查封。

董女透過朋友介紹認識羅真，希望有事情的時候能諮詢，「認識他後，他總是叫我去陪他吃飯，有時是體制內的公職人員，有時是當事人家屬，有時候是律師邀請。」

飯局時，羅真總是在桌下對她動手動腳，還時常向董女士發送曖昧信息。 「他還提出過要我陪她，不要回家，我都拒絕了。微博上那張在KTV的圖片就是去年冬天，他對我騷擾的照片。」董女士說。

董女士說，因為丈夫和弟弟的案子，她們一家還被債權人告上法庭，據統計欠款金額近百萬元人民幣。目前她和父母、孩子居住的一套房子也面臨執行拍賣，被逼無奈才選擇了舉報。

明報報導，董女母親也在微博表示，兒子、女婿只是從事民間放貸，就被指控是黑社會，登記在兒子名下的房產也被查封，如今全家陷入絕境，她抨擊法院一手遮天，無視她們遞交上去的證據，哀嘆「一家老小面臨的是斷命」，希望法院至少給他們「留下活路」。

鹽城紀委高度重視此案並展開調查，據悉，亭湖區法院政治部副主任羅真已停職接受調查。