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遇詐識破將計就計 機智男要求代墊 反賺騙子一萬元

中國新聞組╱北京23日電
民警接獲民眾報案，被自稱稅務局工作人員女子拉入QQ群進行詐騙。(取材自每日經濟新聞)
民警接獲民眾報案，被自稱稅務局工作人員女子拉入QQ群進行詐騙。(取材自每日經濟新聞)

海南海口一名男子遭遇冒充領導的人詐騙，男子識破騙局後將計就計，一番操作後，詐騙分子向其反打款1萬元人民幣（約1566美元）。

海南廣播電視總台報導，龍華分局金貿派出所值接到市民吳先生報案稱自己遭遇電信詐騙。吳先生日前被一名自稱是「稅務局工作人員」的女子添加，並拉入了一個有兩名「公司領導」的QQ群內，以稅務稽查為由，讓吳先生與兩名「公司領導」繼續交流業務。其中一名「公司領導」要求作為公司財務的吳先生，將275萬元人民幣轉帳到某交易帳戶。吳先生很快便敏感地意識到，這幾個人應該都是詐騙分子。於是，吳先生便試著於這夥詐騙分子周旋，想看看這些人如何詐騙自己。

據報導，當詐騙分子要求吳先生轉帳之後，吳先生以「公司規定」為由，提出單位主官或審批人需要墊付1%的「風險保證金」才能安排財務轉帳。為了讓吳先生順利轉帳，兩名詐騙分子合謀將一萬元「風險保證金」轉到了吳先生帳戶上，並不斷催促吳先生盡快轉款。

在收到詐騙分子的轉帳金額後，吳先生在與詐騙分子周旋的同時，來到了轄區金貿派出所報案反映情況，向民警咨詢求助如何處置這筆資金。報導指出，經查詢，吳先生所收到一萬元人民幣涉及外省的一宗詐騙案件，下一步，民警將配合發案地警方，將這一萬元贓款歸還給相關受害人。

詐騙

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