鏽跡斑斑 走私二手胃腸鏡流入醫院 故障多還設維修間

這些醫用設備有使用過的痕跡，配件也生鏽了。(取材自央視新聞)

福州海關緝私局近日破獲一個走私集團，從2018年4月份開始，從日本 購買舊的醫用胃腸鏡418台，然後經香港 走私入境，賣給福建、江西、上海等15個省區市數百家民營醫院牟利，初估案值2000多萬元人民幣，已拘捕13人。

央視報導，走私集團在福建莆田市一個小區內的倉庫裡有許多胃腸鏡設備零部件，海關人員指出，這些配件的外包裝都很新，看起來像新的產品一樣，打開外包裝就可以看到配件上面鏽跡斑斑。

辦公室內有一間倉庫，裡面堆放著許多還沒有拆箱的內窺鏡、止血夾、顯示屏等數十種胃腸鏡零部件。在距這個窩點不遠處還有吳某團夥的一個倉庫，倉庫裡有許多尚未開箱的胃腸鏡設備零部件，民警打開一個紙箱發現，裡面的內窺鏡有明顯使用過的痕跡。

報導指出，這些走私的舊胃腸鏡因為經常出現故障，走私集團還專門設立一個維修車間，但海關人員指維修車間的環境「髒、亂、差」，零部件堆滿地上。據疑犯交代，如果走私進來的兩台同樣的設備都有故障的話，也有將兩台拼成一台的情況。

由於這些走私進來的舊醫療設備品質難以保證，因此，即使賣到客戶手裡，也出現大量返修的情況。

福州海關緝私局莆田分局副局長林和平表示，走私集團以兩、三萬元買入舊胃腸鏡，然後以十幾萬元的價錢賣出，溢價在好幾倍。

犯罪嫌疑人吳某為了走私這些舊醫療設備，先後在福建莆田、浙江杭州等地註冊多家空殼公司，然後以這些公司的名義，分別向日本兩家經銷二手醫療設備的公司購買醫院淘汰的胃腸鏡等。

經初步查證，走私團夥共涉嫌走私舊胃腸鏡418台，初估案值2000多萬元，一共抓獲13名犯罪嫌疑人。