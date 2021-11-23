一刀剁下半根手指 醫師從她肚子挖皮「種手指」

女子用肚皮補手指。（取材自第一現場）

深圳一名女子想著煲湯，卻不小心切斷了手指，醫師用「移花接木」的方式讓她的手指在肚皮上奇蹟「復活」。

廣州日報報導，家住深圳的劉姓女子準備給孩子煲個排骨玉米湯，不料一刀剁下去，砧板上頓時鮮血一灘，等她反應過來，鋒利的刀鋒直接削掉了她的一節手指。劉女的左手中指第一指節，被斜著切開，傷及指骨。

擺在劉女面前的，有兩種選擇：要麼直接磨掉殘端，然後進行手術「包邊兒」處理，簡單、粗暴，但也快速有效。第二種方法則是進行帶蒂皮瓣轉移修復，重新修補手指頭。雖然耗時耗力，但可以還她一個外形完整的指頭。

考慮到美觀，醫師決定透過劉女的肚皮補手指：也就是「挖」起來一塊肚皮，和手指斷端連合，讓它長起來，建立起側肢循環。等到循環正常後，也就是「新手指肚」養活後，再把相連的蒂部斷掉。

報導指出，醫師從劉女肚子右側，選擇了一塊4×4平方厘米的皮瓣，這樣可以形成一個左手向右環抱的姿勢，在長達兩、三周的需要固定的時間中，這個姿勢最容易保持住，不容易發生卡壓、扭轉等。

肚皮腹股溝這個區域，第一它的皮量、組織量是充裕的，第二，它比較隱蔽。術後一個月，劉女的手指很好地在肚皮上「長」了起來。之後將再進行第二期手術，將長出來的手指從肚皮上分離開。

差點面臨截指風險的劉女，目前的精神狀態已經好多了。可只要稍微回憶下那天中午，她就連連搖頭「不敢想不敢想」。 「新手指」一天天在長好，劉女也很滿意。