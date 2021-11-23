掛鵝頭賣鴨絨 「加拿大鵝」被上海市場監管局罰45萬元

加拿大鵝被指虛假宣傳挨罰45萬元。（取材自官網）

加拿大鵝 （Canada Goose）近日被指「掛鵝頭賣鴨絨」，遭上海市場監管局罰款人民幣45萬元（約7.04萬美元）。

新京報報導，上海市場監管局近日公布，高端羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）關聯公司希計（上海）商貿有限公司因利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，被處罰款45萬元。

根據上海市市場監管局發布的信息，2018年9月起，希計公司在某電商平台開設「CANADA GOOSE官方旗艦店」，委託上海博道商務有限公司進行日常運營、維護及商品發布。同月起，網站發布「我們的所有羽絨混合材料均含有Hutterite羽絨，這是優良且最保暖的加拿大羽絨」的文字內容。

調查發現，Hutterite羽絨是指採自加拿大北部Hutterite群落養殖區的鴨、鵝的絨毛。而經調查人員向中國 羽絨協會及上海服裝行業協會了解，羽絨的保暖性能和羽絨的蓬鬆度、絨子含量兩個指標直接相關，這兩個指標受鵝、鴨的生長周期影響，生長周期越長，羽絨成熟度越高，保暖性越強；體型大、發育成熟禽鳥的羽絨質量最佳。

因此，在禽鳥品種相同的情況下，羽絨的品質和禽鳥的成熟度有關，和產地、氣候無關。當事人強調「Hutterite」產地來彰顯羽絨的保暖性無事實依據，同時會對消費者的購買行為產生實質性影響，並構成虛假廣告行為。

調查還發現，在當事人銷售的190款羽絨服裝中，鵝絨產品約占16.8%，鴨絨產品約占83.2%。也就是說，其銷售的大部分羽絨服並非使用保溫性能更出色的高蓬鬆度鵝絨，而是使用蓬鬆度較低的鴨絨，因此，當事人以偏概全地稱其產品所使用的羽絨「優良且最保暖」與事實不符。

據報導，北京 市浩天信和律師事務所合夥人戴嘉鵬律師表示，「加拿大鵝商標用在羽絨服上，本身就有誤導性。」如果認定加拿大鵝商標在羽絨服裝上的使用違反了商標法相關規定，加拿大鵝商標，可能被宣告無效。