感情糾紛？廣東男持刀狂砍 當街把她剖肚

吳男當街砍殺女子，並將對方的腸子、內臟拉出。（視頻截圖）

廣東茂名市21日發生一起驚悚兇殺案件，一名男子持刀當街追殺一名女子，把她砍傷在地後，再連捅10多刀，隨後更扯開死者肚子，掏出腸子等內臟，嚇壞不少路人。男子已遭警方逮捕。

來源：YouTube

綜合媒體報導，行凶男子姓吳，今年49歲。案發當日上午11點多，吳男在茂名市街頭追砍一名女子，女子跌倒在一家汽車 維修店前的人行道上，吳男追上持刀猛砍，女子當場慘死。吳嫌隨即扯開女子的腹部，將內臟、腸子通通扯出來，讓目擊者嚇傻。

網路流傳的視頻顯示，案發時，汽車維修店老闆嘗試拿椅子阻擋吳男未果。吳男行凶後呆站現場，直到警方到場將其制伏帶走。據現場目擊者表示，吳男行凶前曾大喊「看你還敢再欺騙我嗎？我今天就結果你！」，女子則回嗆「你有膽量嗎？」吳男聞言立刻掏出刀子，隨即上演街頭追砍的驚悚一幕。

有網友稱兩人是夫妻關係，死者當時已懷孕，懷疑案件涉及騙婚或感情糾紛，但警方未證實。但另有網友透露，吳男與死者是情侶關係，女方劈腿後說懷了吳的孩子，向吳要了1萬元人民幣，但吳事後得知懷孕是騙局，氣得要將錢討回來，導致凶案發生。至於會對女子開腸剖肚，可能就是要確認女子是否真的懷孕。