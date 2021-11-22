富豪殺人重審改判死緩 家屬：太輕了，應償命

被害人梅麗生前照片。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

發生於1999年3月的安徽信陽富豪殺人案日前重審宣判，被告人楊志才、王夫偉分別被判死刑（緩期兩年執行）、有期徒刑15年。被害人梅麗家屬21日表示，「判輕了，應該是殺人償命」。

澎湃新聞報導，27歲的河南 省信陽市息縣籍女子梅麗，1999年3月11日晚被人在安徽省界首市殺害。因受限DNA 技術，「梅麗案」在案發後的十年裡一直是「無名女屍懸案」。直到2012年，知情人劉某芳報案，嫌犯楊志才、王夫偉才浮出水面。但由於缺乏證據，楊志才、王夫偉一度逍遙法外。直到2018年，警方從案發現場的泥土中檢出死者DNA，確認了梅麗的身分，兩嫌再次被抓獲。彼時，楊志才已搖身一變，成了「信陽富豪」。

法院調查顯示，1999年3月11日，時年38歲的楊志才以進藥為由，讓劉某芳將梅麗帶至距離其診所約60公里的安徽省阜陽市臨泉縣。隨後，楊志才又安排時年剛滿16歲的王夫偉到臨泉。楊志才與王夫偉見面後，楊志才將殺害梅麗的想法和計畫告訴了王夫偉，王夫偉同意。

當天晚上，楊志才和王夫偉以要帳為由，將梅麗騙至界首市，王夫偉、楊志才先後持鋼管將梅麗打倒，再用繩子將其勒斃。

2019年阜陽中院以犯故意殺人罪，判楊志才死刑，王夫偉有期徒刑15年。同年12月28日，安徽省高院 裁定發回重審。