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剛果礦場遇襲 5中國人被綁架

中國新聞組／北京22日電
圖為當地卡米圖加附近一個金礦礦坑。（路透）
圖為當地卡米圖加附近一個金礦礦坑。（路透）

俄羅斯衛星網21日援引剛果（金）當地門戶網站 Actualite消息稱，剛果（金）南基伍省的一個金礦遭不明身分者的武裝襲擊，結果導致至少一名士兵喪生，8名中國公民被綁架。經向涉事企業核實，是有5名中國公民被綁架。

Actualite網站報導稱，這起襲擊事件發生在當地時間21日凌晨。據悉，還有一名士兵受重傷。遇襲的是位於菲齊地區穆凱拉村的巴永礦場。

報導指出，穆凱拉村民間組織負責人克里斯托弗•博納涅表示，「在中國人所在的位置傳出了幾聲槍響。軍人開槍還擊，但很遺憾，其中一人陣亡，還有一人重傷。我們已經查明，8名中國人被匪徒綁架。」

Actualite網站稱，菲齊地區負責人卡瓦亞•艾梅說，被綁架人中還有兩名軍人。

央視報導，今年8月，中國駐剛果（金）大使館曾發布緊急安全提醒。使館在安全提醒中稱，據媒體報導，8月13日下午，三名中國公民在伊圖里省遭不明身分武裝人員綁架。剛果（金）東部伊圖里、北基伍、南基伍三省屬於高風險地區，非法武裝襲擊和劫掠事件頻繁發生。

中國駐剛果（金）使館再次提醒中國公民暫勿前往上述省份，請在當地中方人員提高警惕，加強安全防範，非必要不外出。如有可能請儘早撤離上述省份。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫使館。

中國 大使館 俄羅斯

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