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2網路女主播逃稅共罰9000萬 雪梨是王思聰前女友

中國新聞組／北京22日電
林珊珊逃稅，被罰人民幣2767.25萬元。（取材自微博）
林珊珊逃稅，被罰人民幣2767.25萬元。（取材自微博）

浙江省杭州市稅務部門日前通過稅收大數據分析，發現網路主播朱宸慧（微博ID：雪梨Cherie）、林珊珊（微博ID：林珊珊_Sunny）涉嫌偷逃稅款。目前已對朱宸慧追繳稅款、加收滯納金並擬處一倍罰款共計6555.31萬元（人民幣，下同，約1025.34萬美元），對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處一倍罰款共計2767.25萬元。

據了解，暱稱雪梨的朱宸慧曾和萬達集團董事王思聰有過一段情。

來源：YouTube

央視網報導，經查，朱宸慧、林珊珊在2019年至2020年期間，通過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業，虛構業務將其取得的個人工資薪金和勞務報酬所得轉變為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅。

朱宸慧虛構業務把從有關企業取得的個人工資薪金和勞務報酬所得8445.61萬元，轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅3036.95萬元。林珊珊虛構業務把從有關企業取得的個人工資薪金和勞務報酬所得4199.5萬元，轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅1311.94萬元。

據報導，杭州市稅務局稽查局依相關法律法規，對朱宸慧追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計6555.31萬元，對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計2767.25萬元。日前已依法向朱宸慧、林珊珊下達依法履行稅務行政處罰告知程序。

檢查中，稅務部門發現李志強涉嫌策畫、實施和幫助朱宸慧、林珊珊偷逃稅，並干擾稅務機關調查。目前，稅務部門已依法對李志強進行立案檢查，將依法另行處理。同時，稅務部門通過稅收大數據分析，還發現其他個別網路主播在文娛領域稅收綜合治理中自查自糾不到位，存在涉嫌偷逃稅行為，正由屬地稅務機關依法進行稽查。

另據網易報導，網紅朱宸慧曾在脫口秀首秀中，談到了前任王思聰。她稱當時和王思聰很快就分手了，原因其實並不復雜，她想要一場勢均力敵的愛情，但是發現敵不過。

朱宸慧（雪梨）逃稅，被罰人民幣6555.31萬元。（取材自微博）
朱宸慧（雪梨）逃稅，被罰人民幣6555.31萬元。（取材自微博）

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