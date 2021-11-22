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癡漢苦纏追求5年…安徽女下跪哭喊：求你放過我

中國新聞組／北京22日電
長髮女子大聲哭喊，不斷向男子跪拜叩頭，又做出雙手合十的手勢。（視頻截圖）
長髮女子大聲哭喊，不斷向男子跪拜叩頭，又做出雙手合十的手勢。（視頻截圖）

在愛情世界裡，努力就有回報嗎？近日網上瘋傳的一段影片中，安徽一名女子在街頭不顧儀態地對著一名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧！」，據稱該男子追求這位女子長達五年時間，但女子非但沒有動情，反而不堪其擾，終於受不了，當街跪著哀求男子放過自己。

據媒體報導，影片中，在安徽一處人來人往的街上，有一對男女面對面都跪在地上，其中穿著黑衣的長髮女子大聲哭喊，不斷向男子跪拜叩頭，又做出雙手合十的手勢，其間更拿起身旁的鮮花束狠狠地拋向男子，男子則一臉無奈地看著她。

一段影片近日在網上瘋傳，一名女子在街頭對著一名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧」...
一段影片近日在網上瘋傳，一名女子在街頭對著一名男子下跪，崩潰狂喊「求你放過我吧」。（視頻截圖）

有知情者透露指，這名男子追求女子長達5年，經常向她表白，但每次都被拒絕，但男子並沒有放棄，屢敗屢戰，近日再度向女子示愛時，卻觸發女子情緒崩潰，跪在地上求對方放過自己。

十多秒的短片引發大量網友關注及討論，有人同情女生的遭遇，已拒絕多次仍被糾纏，「能持續追一年都挺嚇人的，別說五年了」、「他還可能覺得自己挺感人」，又指「表白三次以上應該要算違法」。也有有網友質疑影片是否擺拍或炒作，「影片沒有爆點怎麼吸引你們圍觀吃瓜」、「別當真了，是網上搞笑段子的網紅」。

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