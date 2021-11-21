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極毒、4米長眼鏡王蛇 南京港口闖關被抓 不斷噴毒液

中國新聞組/北京21日電
海關查驗人員現場截獲活體眼鏡王蛇。（取材自都市快報）
海關查驗人員現場截獲活體眼鏡王蛇。（取材自都市快報）

南京海關所屬張家港海關近日在進口木材口岸檢疫監管過程中，截獲一條外來活體眼鏡王蛇。這條極毒、巨大、活的四米長蟲，被捕獲時還不斷噴射毒液，網友驚呼「光看文字就要裂開」，話題躍熱搜第一。目前張家港海關已與相關部門取得聯繫，等待後續處理。

都市快報報導，張家港海關人員表示，在進口木材口岸檢疫監管過程中截獲一條外來活體眼鏡王蛇。該蛇體形較大，長約四米、成人手臂般粗 ，具有極大毒性。

眼鏡王蛇屬於眼鏡王蛇屬，是世界上最大的毒蛇，也是世界上毒液量最多的毒蛇，它們性情凶猛，反應極其敏捷，是世界上最危險的蛇類之一，在國外主要分布在東南亞和南亞等國。該物種一旦進入中國境內，將會對人民的生命安全和國內的生態系統造成嚴重威脅。

江蘇省張家港口岸是中國主要的進口闊葉林木材集散地，由於許多木材原產地管理水平較低、處理條件落後，外來有害生物如蛇、蠍、蜈蚣、毒蜘蛛等在進口木材檢疫監管過程中，頻繁被截獲。今年1至10月，張家港海關在進口木材中截獲的各類外來有害生物高達320餘種、1.2萬餘種次。

張家港海關一位工作人員說，這批進口原木是從東南亞過來的，這批集裝箱有些是拼裝的，所以不清楚具體是哪個國家。「送到我們海關這邊之後，我們按照流程先對進口原木進行了熏蒸。」

熏蒸之後，一線工作人員到了集裝箱，準備開箱做進一步檢疫檢查，結果在一個空集裝箱底下看到了這條蛇，很凶。「我們推測，這條蛇是跟著原木一起過來的，發現的時候，已經從原來的集裝箱裡跑出來了。」

發現眼鏡王蛇跑到集裝箱裡後，現場四名海關人員以及碼頭三、四名工作人員，拿著捕蛇器夾住了這條蛇的七寸。抓的時候，這條蛇不斷噴射毒液。

「這條蛇現在暫時在我們張家港海關的一個實驗室，裝在一個透明的、透氣的箱子裡。」目前，張家港海關正等待專業部門來處理，「以前截獲的毒蛇等外來物種處理，有些是外來入侵的，國內又沒有的物種，後續專業評估後，有些是無害化處理，或者作為科學研究，還有一種是送到動物園等。」

張家港口岸截獲的眼鏡王蛇。（取材自都市快報）
張家港口岸截獲的眼鏡王蛇。（取材自都市快報）

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