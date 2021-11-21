4地質員雲南山區失聯8天 僅帶一天半口糧 搜救無果

4地質人員失蹤多日搜救未尋回。（取材自瀟湘晨報）

連日來，4名中國 地質局地質隊員在雲南哀牢山區失聯事件備受關注。截至20日，4人失聯已8天，搜救工作也進入第6天，雲南省普洱市加大搜救力量，展開地毯式搜救。迄今參與救援人數560餘人，已累計出動救援人員1900餘人次。由於山上有大型野獸，且4人僅攜帶約一天半的口糧，且未攜帶衛星手機 進山，安危令人憂心。

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瀟湘晨報報導，哀牢山位於雲南中部玉溪市新平縣，海拔一般2000米以上，地理環境複雜，加上連日陰雨大霧，為搜救行動帶來困難。據雲南鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣失聯人員救援指揮部消息，19日已投入8支救援隊伍，鎖定兩個重點區域，目前僅發現4人的一些工作、生活用品。

雲南消防公眾號消息，已增派國家山地救援昆明大隊和昭通支隊增援。目前，搜救隊伍組建3支重裝穿越組翻越哀牢山，其他10個搜救組將進行地毯式搜救。

另據央視新聞報導，11月15日晚7時28分，雲南省普洱市鎮沅縣人民政府接到報告稱，中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心4名隊員，於11月13日進入鎮沅縣者東鎮樟盆村哀牢山後失聯。

接報後，鎮沅縣委、政府高度重視，立即成立救援指揮部，組織省、市、縣、鎮、村共投入搜救人員1000餘人次、車輛110餘輛、衛星電話14部、無人機5架、直升機2架及相關物資、技術裝備全力開展搜救。

據報導，由於失聯地位於哀牢山國家級自然保護區，山形陡峭、樹木茂密、溝壑縱橫，平均海拔2500米以上，地理環境十分復雜，加之連日陰雨大霧，給搜救工作帶來了極大困難。一名搜救的人員則表示，在山上發現了野獸的痕跡，「畢竟是自然保護區」。

鎮沅縣委宣傳部一名工作人員表示，最近哀牢山上是雨霧天氣，最低溫 度在10℃左右，需要穿羽絨服。「15日開始下雨，下了三天，18日才出的太陽。哀牢山是原始森林，植被覆蓋面積大，有多種動植物，還有野熊這種大型動物。」他還表示，哀牢山近幾年未發生過人員失聯事件。