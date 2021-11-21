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鄰居遛狗不牽繩起紛爭 武漢女「拿命控告」竟這樣做

中國新聞組／北京21日電
小區居民悼念逝者盧某林。（取材自紅星新聞）
小區居民悼念逝者盧某林。（取材自紅星新聞）

小區住戶遛狗不牽狗繩，竟鬧出跳樓命案？湖北武漢一名35歲盧姓女子，因為數名小區住戶遛狗不牽狗繩，與對方發生口角，事後疑遭狗主人「挑釁辱罵甚至毆打」好幾個月。盧女跳樓前在業主群裡留言「拿命來控告」，事件曝光後引發議論，

紅星新聞報導，盧女9月時在小區被鄰居飼養的寵物狗追逐，她為了自衛所以隨手從路邊撿起一根木條揮舞驅趕，雙方因「遛狗不牽狗繩」一事爆發爭執，一吵就是兩個月。

小區業主馬先生秀出業主群中的聊天對話，盧女12日在群組裡寫道，「在小區遛狗不牽狗繩的老太婆，每天早上在我上班的路上堵我」，狗主人還出言挑釁「我今天也沒牽狗繩，你來打呀」。受到挑釁的盧女，稱自己準備拿新買的打狗棍打狗，反倒被他們拿棍子打了。

微信聊天紀錄截圖。（取材自微博）
微信聊天紀錄截圖。（取材自微博）

對話顯示，盧女多次和物業人員溝通自己的遭遇，但並未得到解決。業主馬先生說，盧女事後在群裡說，「老太婆耍賴可以，我拿命來控告，我死了，這輩子她們都別想安生」。

一位疑似遛狗業主的親戚在當日下午3時19分進入業主群反嗆，「這幾天有個非業主的瘋婆子在群裡發瘋……我家小狗養了8年，從未發生過人狗不和諧的事，如果哪天有被牠親吻的，那她絕對不是人類，是我們家狗的同類」。

馬先生透露，盧女之後便沒有再群裡發言，「再知道消息就是隔日早上發現她（盧女）跳樓了」。

此事在網路迅速發酵，網上的版本眾說紛紜。有人說盧女「患抑鬱症自殺」；也有人說是她與「遛狗不牽狗繩」的業主發生紛爭，被狗主人毆打，不堪壓力選擇自殺。

盧女父親表示，女兒從小怕狗，但從未聽說女兒患有「抑鬱症」。小區內許多業主自發前來祭奠盧女，並為她發起籌款，但是盧女父親沒有接受，「很感謝大家，我跟他們說都捐出去吧。」

對此，武漢市公安局洪山區分局表示，警方目前已排除刑事案件。小區物業經理則說，「事情還在調查中，公司會有對外的發言人統一回應。」

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