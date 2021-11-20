「不脫看不清片子」 19歲女拍X光 被要求脫光上衣

江蘇常州19歲女被要求脫光上衣拍X光。圖為涉事科室。（取材自紫牛新聞）

江蘇常州一名19歲女生去某民營醫院做入職體檢，在拍X光時，醫師說片子看不清，要求脫光上衣重拍。女生回家上網查詢才發現，拍X光根本不用把衣服脫光。父母認為女兒被「流氓醫師」占便宜憤而報警。涉案醫師先是辯稱當時不知那是最後一件衣服了，隨後又稱自己是醫師，來檢查的人沒有「男女之分」。律師表示，該醫師的行為極可能違法違規了，但還不一定構成犯罪。

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揚子晚報報導，劉女士說，女兒小莉明年就要大專畢業了。他們日前安排女兒到一家公司做實習文員工作，公司要求先做入職體檢。小莉按指定去一家民營醫院做體檢，醫師在拍X光的時候，居然讓她把上身衣服脫光了。

小莉表示，當天走進X光室後，醫師告訴她說，拍出來的成片看不清楚，要求她將衛衣脫掉重拍。她告訴醫師自己衛衣裡面已經沒衣服了，並問了至少三遍，醫師仍明確要她在現場脫衣，還說，他去把外面門關上，其他人看不到。

警方表示，涉案醫師已經承認在檢查時，小莉確實把上衣脫光了，但他不覺得有什麼，因為他是醫師，來檢查的人沒有「男女之分」。

圖為女孩檢查當天穿的同款衛衣。（取材自紫牛新聞）

小莉的父親表示，他們並非要醫院賠償，而是醫院該道歉，也該處罰醫師，今後規範檢查流程。院方則表示，已經停止了涉案醫師一切工作，將視最終調查結果，對醫師還會做出進一步處理。

有律師認為，涉案醫師的行為極可能違法違規了，但還不一定構成犯罪。

首先，該醫師的行為違反了「保護患者隱私 權的制度和措施」、「放射科保護患者隱私的管理制度」等規定，男醫師對女性隱私部位進行檢查時，必須有女性醫務人員在場。其次，該醫師行為侵犯了他人的隱私，對病人人格構成了侮辱。民法典、治安管理處罰法對偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私，情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處500元以下罰款。