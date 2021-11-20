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狗咬老人 10期節目「維權」沒解決 記者捂臉說對不起

中國新聞組╱北京21日電
「小莉幫忙」替狗人咬老人事件維權未果，女記者被氣哭了。（取材自新京報）
「小莉幫忙」替狗人咬老人事件維權未果，女記者被氣哭了。（取材自新京報）

一起「2隻大狗咬傷老人」事件，成了媒體「最難幫的忙」，記者甚至還被逼哭了。 河南廣播電視台「小莉幫忙」欄目製播了10期節目仍未解決，記者楊小莉在鏡頭前捂臉痛哭，稱「對不起」，這一幕曝出後，引發廣泛關注，「小莉哭了」衝上熱搜。當地紀委已介入調查，狗主人名字成政府官網十大熱搜詞。

https://www.youtube.com/watch?v=jyW5Qsxltqo

影音來源：YouTube

極目新聞報導，「小莉幫忙」欄目連續發布2期關於此事的視頻節目顯示，安陽一小區內，一名年近80歲的老人在散步時，被兩隻巨型貴賓犬咬傷。狗主人王新剛卻並不承認，並表示「我從來不相信（監控）視頻。」

報導指出，事發後，安陽市警方、城管部門以及「小莉幫忙」欄目兩度三方一起上門找王新剛協商，都未見到對方。第三次找到王新剛工作的安陽市市場監管綜合行政執法支隊，期間幾個不明身份的人員突到現場與老人家屬發生肢體衝突。家屬發現，其中有人是從支隊大院內趕到現場，但該單位否認。

老人被咬傷。（視頻截圖）
老人被咬傷。（視頻截圖）

警方隨後從上述不明身分人員身上搜出了警棍。

被咬老人的女兒表示，咬人的貴賓犬身高至少有60cm；家屬和欄目組也發現，本來應該在「禁養」範圍內的兩隻巨型貴賓犬，其養狗證也已辦下，理由是心理輔導犬。

「小莉幫忙」欄目跟進製作了10期節目，但事情卻遲遲得不到解決，記者楊小莉面對鏡頭落淚，稱自己覺得很抱歉。

日前王男的妻子李女士希望讓社區調解。求助人要求王男夫婦「小莉幫忙」的見證監督之下，承認這個事情，並且對老人賠禮道歉，醫藥費不需要。

此事引發全網熱議。有網友評論到，「狗主人王某某太囂張了。」「他還是第一次看到把記者氣哭的。」「不能讓小莉的眼淚白流了。」

上游新聞報導，狗主人王新剛說：「輿論說我家的狗咬傷人後，我不管不顧、不認賬，不符合常理。我認為，現有輿論對我不公平。」他不認同河南當地媒體的這則報導，並稱狗傷人後，其妻子返回家中拿藥水給老人塗抹，他急忙從單位趕回家中，與老人家屬溝通。但雙方因賠償金額、傷口處置等問題分歧很大未談攏。

值得注意的是，與王新剛不認同形成強烈反差的是：播放狗咬人的節目在當地是一檔口碑極佳的新聞欄目，深受百姓喜歡。

監控拍下老人被兩隻大狗咬傷。（視頻截圖）
監控拍下老人被兩隻大狗咬傷。（視頻截圖）

河南 YouTube

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