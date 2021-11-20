揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

江蘇揚州高郵市警消日前接獲報案，一名女子坐在4樓高樓打算輕生，消防員到場後發現其單腳懸空，情緒不穩定，於是不斷與女子溝通，安撫情緒。該女子稱自己是一名小三，被一名已婚男子包養3年，打胎4次，後來原配發現後她遭男子拋棄，才會因此想不開。網友聞訊，紛罵她「自作自受」。

綜合媒體報導，該名「知三當三」的女子坐在樓頂的高處痛哭，「我為他墮胎 4次，他包養我3年，現在拋棄我了」。圍觀的人看到之後趕緊選擇報警，消防員趕到後盡力勸說該女子不要衝動。

女子坐在高處，其實並不是想真的跳樓，她告訴消防員，自己的奶奶有病，自己也捨不得離開。可回頭想想，被男人包養了3年，打胎4次，現在突然不要她了，她內心接受不了這樣的現實，因為這意味著她的經濟來源會突然終止。

經過消防員和民警40分鐘的勸說，女子情緒逐漸穩定，放棄輕生的念頭，被救了下來。

江蘇女子「知三當三」跳樓事件在網路上掀起討論，有人表示這樣的人根本不值得同情，何必要耗費人力去救呢？但也有人說，雖然這樣的人接受再多的罵聲都不值得同情，但她的生命和其他人一樣寶貴。

有網友提醒，「不要總想著被包養，這樣來錢快，要通過自己的努力去獲得自己想要的東西，讓自己更加優秀，才會遇到倍加珍惜你的人，一直想過這樣的生活，人老珠黃早晚都會被人甩。」

更多人則是罵事件中的渣男，「極度不負責任，吃著碗裡的看著鍋裡的。」