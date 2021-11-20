我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案 荷姆斯出庭駁指控：我是創業失敗

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

中國新聞組／北京21日電
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

江蘇揚州高郵市警消日前接獲報案，一名女子坐在4樓高樓打算輕生，消防員到場後發現其單腳懸空，情緒不穩定，於是不斷與女子溝通，安撫情緒。該女子稱自己是一名小三，被一名已婚男子包養3年，打胎4次，後來原配發現後她遭男子拋棄，才會因此想不開。網友聞訊，紛罵她「自作自受」。

綜合媒體報導，該名「知三當三」的女子坐在樓頂的高處痛哭，「我為他墮胎4次，他包養我3年，現在拋棄我了」。圍觀的人看到之後趕緊選擇報警，消防員趕到後盡力勸說該女子不要衝動。

女子坐在高處，其實並不是想真的跳樓，她告訴消防員，自己的奶奶有病，自己也捨不得離開。可回頭想想，被男人包養了3年，打胎4次，現在突然不要她了，她內心接受不了這樣的現實，因為這意味著她的經濟來源會突然終止。

經過消防員和民警40分鐘的勸說，女子情緒逐漸穩定，放棄輕生的念頭，被救了下來。

江蘇女子「知三當三」跳樓事件在網路上掀起討論，有人表示這樣的人根本不值得同情，何必要耗費人力去救呢？但也有人說，雖然這樣的人接受再多的罵聲都不值得同情，但她的生命和其他人一樣寶貴。

有網友提醒，「不要總想著被包養，這樣來錢快，要通過自己的努力去獲得自己想要的東西，讓自己更加優秀，才會遇到倍加珍惜你的人，一直想過這樣的生活，人老珠黃早晚都會被人甩。」

更多人則是罵事件中的渣男，「極度不負責任，吃著碗裡的看著鍋裡的。」

消防員到場安撫。（視頻截圖）
消防員到場安撫。（視頻截圖）
消防員救回女子。（視頻截圖）
消防員救回女子。（視頻截圖）

墮胎

上一則

中國汽車到年底將超過3億輛 新能源車占比11%

下一則

美考慮外交抵制北京冬奧 環時：他們來了也只會添亂

延伸閱讀

江蘇46公里外海發生5.0地震 南京、上海有感

江蘇46公里外海發生5.0地震 南京、上海有感
飛身救跳樓女「沒放手」 24歲消防員「被拖墜樓」身亡

飛身救跳樓女「沒放手」 24歲消防員「被拖墜樓」身亡
洛市消防員工會 阻止疫苗強制令遭駁回

洛市消防員工會 阻止疫苗強制令遭駁回
洛市消防員工會申請阻止疫苗強制令被法院駁回

洛市消防員工會申請阻止疫苗強制令被法院駁回

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41

超人氣

更多 >
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

CNN主播庫柏：報導一提彭帥消失 立即被中國斷訊

CNN主播庫柏：報導一提彭帥消失 立即被中國斷訊
「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光