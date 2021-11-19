我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

不滿芝麻街首次出現亞裔角色 保守派揚言砍預算

長沙男1餐7斤蝦54瓶豆漿 太能吃被拉黑 餐廳挨轟玩不起

中國新聞組╱北京19日電
康先生一餐可吃54罐豆漿、7斤蝦。（取材自九派新聞）
康先生一餐可吃54罐豆漿、7斤蝦。（取材自九派新聞）

3斤（約1.5公斤）豬腳、7斤蝦、54瓶豆漿⋯⋯湖南長沙一名美食主播康先生因食量驚人，而被曾屢次光顧的自助餐廳列入「黑名單」。餐廳負責人表示，每次接待該顧客都會虧本幾百元，無法承受。該美食主播稱，自己並無浪費行為，商家歧視能吃的人，「玩不起」。

影音來源：YouTube

香港01引述湖南衛視公共頻道報導，康先生表示因為自己的食量，被曾經光顧多次的自助餐廳拒之門外。他指出，曾四次光顧該餐廳，第一次「豬腳一吃吃一盆」嗑掉3斤、第三次吃了7至8斤蝦，第四次將餐廳羊肉串全部吃完後，有工作人員直接對他說，「下次別來了」。

報導指出，康先生近日持團購券欲第五次到店消費時，竟被工作人員拒之門外，工作人員還稱是接到老闆指示，「我們老闆說了，我們哪個接待他，哪個賠錢。」而與康先生同行的好友經同樣被拒絕入內。

該餐廳門口張貼的「就餐須知」顯示，顧客可「盡情享用，請勿浪費」。對此，康先生認為餐廳「玩不起」，歧視吃得多的人。據報導，餐廳負責人表示，每次接待康先生都會虧本幾百元，「別人吃蝦的時候都是用夾子來夾，而他直接用盆子盛。」、「吃的時候還直播，店裡以後不接待直播的顧客。」

事件經報導後引發網友熱議，「吃得多的拉黑，吃得少的又不退錢」、「開自助還怕別人能吃，開不起別開」、「能吃的畢竟是極少極少的，自助餐廳也不想想自己每天多賺了多少」、「大多數顧客是吃不多的，餐廳拒絕個別能吃的明顯也不符合自助規則」、「他是想吃的全部拿走，為了拍影片然後吃完催吐在吃，這難道不是故意浪費食物嗎」。

另據九派新聞報導，長沙市天心區市場監管局一工作人員表示，針對這件事情，會對涉事餐廳進行關注，看看是否有違法行為。如果有，會通知執法人員去及時制止。不過她也稱，既然商家開展了活動，就不能歧視人家，不能拒絕人家，應該一視同仁，「要麼你就不搞。那對那些吃得少的顧客，你會補貼錢嗎？」

業者說，康男真的吃太多了。（視頻截圖）
業者說，康男真的吃太多了。（視頻截圖）

歧視 美食 香港

上一則

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

下一則

聯合國聲援彭帥 要求見到下落相關證據

延伸閱讀

中國網紅吸金功力強 但企業仍想打造自家直播銷售團隊

中國網紅吸金功力強 但企業仍想打造自家直播銷售團隊

破產首富前妻嘆旅行好累「雙眼皮膠化了」 賣力拚直播

破產首富前妻嘆旅行好累「雙眼皮膠化了」 賣力拚直播
「照著他的模樣做的」 NHK主播男主播 撞臉千年原始人

「照著他的模樣做的」 NHK主播男主播 撞臉千年原始人

風光背後…直擊中國帶貨主播求生日記

風光背後…直擊中國帶貨主播求生日記

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美