長沙男1餐7斤蝦54瓶豆漿 太能吃被拉黑 餐廳挨轟玩不起

康先生一餐可吃54罐豆漿、7斤蝦。（取材自九派新聞）

3斤（約1.5公斤）豬腳、7斤蝦、54瓶豆漿⋯⋯湖南長沙一名美食 主播康先生因食量驚人，而被曾屢次光顧的自助餐廳列入「黑名單」。餐廳負責人表示，每次接待該顧客都會虧本幾百元，無法承受。該美食主播稱，自己並無浪費行為，商家歧視 能吃的人，「玩不起」。

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香港 01引述湖南衛視公共頻道報導，康先生表示因為自己的食量，被曾經光顧多次的自助餐廳拒之門外。他指出，曾四次光顧該餐廳，第一次「豬腳一吃吃一盆」嗑掉3斤、第三次吃了7至8斤蝦，第四次將餐廳羊肉串全部吃完後，有工作人員直接對他說，「下次別來了」。

報導指出，康先生近日持團購券欲第五次到店消費時，竟被工作人員拒之門外，工作人員還稱是接到老闆指示，「我們老闆說了，我們哪個接待他，哪個賠錢。」而與康先生同行的好友經同樣被拒絕入內。

該餐廳門口張貼的「就餐須知」顯示，顧客可「盡情享用，請勿浪費」。對此，康先生認為餐廳「玩不起」，歧視吃得多的人。據報導，餐廳負責人表示，每次接待康先生都會虧本幾百元，「別人吃蝦的時候都是用夾子來夾，而他直接用盆子盛。」、「吃的時候還直播，店裡以後不接待直播的顧客。」

事件經報導後引發網友熱議，「吃得多的拉黑，吃得少的又不退錢」、「開自助還怕別人能吃，開不起別開」、「能吃的畢竟是極少極少的，自助餐廳也不想想自己每天多賺了多少」、「大多數顧客是吃不多的，餐廳拒絕個別能吃的明顯也不符合自助規則」、「他是想吃的全部拿走，為了拍影片然後吃完催吐在吃，這難道不是故意浪費食物嗎」。

另據九派新聞報導，長沙市天心區市場監管局一工作人員表示，針對這件事情，會對涉事餐廳進行關注，看看是否有違法行為。如果有，會通知執法人員去及時制止。不過她也稱，既然商家開展了活動，就不能歧視人家，不能拒絕人家，應該一視同仁，「要麼你就不搞。那對那些吃得少的顧客，你會補貼錢嗎？」