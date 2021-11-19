我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

女星謝娜代言捲食安風波 品牌聲明：已盡審查義務

中國新聞組╱北京19日電
謝娜工作室涉買賣合同糾紛被起訴，引發熱議。（取材自微博）
謝娜工作室涉買賣合同糾紛被起訴，引發熱議。（取材自微博）

知名主持人謝娜代言酵母蛋白粉、益生菌，遭消費者指控不符合食品安全標準，謝娜（上海）影視文化工作室、安琪酵母公司、章丘市健民醫藥公司因信息網路買賣合同糾紛被起訴，引發全網熱議，面對聲討品牌方「安琪酵母」作出回應。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，安琪酵母在聲明中稱：「謝娜女士代言的產品係我公司旗下品牌，產品質量合格，符合國家有關安全質量標準。謝娜女士對產品已盡到充分合理的審查注意義務，且不存在任何的虛假廣告或虛假宣傳。本案已進入司法訴訟程序，有關事實的認定和處理以法院生效裁判為準。」

謝娜則表示，選擇牽手安琪紐特，最重要的原因就是安琪紐特的產品質量和口碑都非常好，讓人覺得安心。據悉，2019年，謝娜簽約成為安琪酵母旗下品牌安琪紐特酵母蛋白粉、益生菌（SC）系列產品代言人。

天眼查APP顯示，一審原告為范某，一審被告為謝娜工作室等，該案已於11月8日在法院開庭審理。審理法院為成都鐵路運輸第一法院。法院經審查認為，原告范某的主要訴請，是根據消費者因不符合食品安全標準受到損害，向經營者和生產者要求賠償損失，故本案係產品責任糾紛案。

對此案，羅開誠律師表示，謝娜作為公眾人物，一旦產品涉及虛假宣傳或出現質量問題，其代言人和背後的工作室將會和商家承擔連帶責任；如果查實代言人明知虛假廣告而代言或明知是騙局而代言，還有可能涉嫌違法甚至犯罪。

YouTube

上一則

中國國家反壟斷局 北京掛牌

下一則

反送中餘波 童裝「黃店」Chickeeduck撤港

延伸閱讀

大出血緊急入院 徐若瑄蒼白發文：謝謝醫生

大出血緊急入院 徐若瑄蒼白發文：謝謝醫生
韓媒狠批宋慧喬：近10年演技零突破 觀眾失去新鮮感

韓媒狠批宋慧喬：近10年演技零突破 觀眾失去新鮮感
準媽媽孟耿如高跟鞋照樣穿 不辦滿月酒：太辛苦了

準媽媽孟耿如高跟鞋照樣穿 不辦滿月酒：太辛苦了
「斛珠夫人」女星被誇唯一亮點 疑暗諷楊冪演技尷尬

「斛珠夫人」女星被誇唯一亮點 疑暗諷楊冪演技尷尬

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美