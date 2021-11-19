女星謝娜代言捲食安風波 品牌聲明：已盡審查義務

謝娜工作室涉買賣合同糾紛被起訴，引發熱議。（取材自微博）

知名主持人謝娜代言酵母蛋白粉、益生菌，遭消費者指控不符合食品安全標準，謝娜（上海）影視文化工作室、安琪酵母公司、章丘市健民醫藥公司因信息網路買賣合同糾紛被起訴，引發全網熱議，面對聲討品牌方「安琪酵母」作出回應。

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綜合媒體報導，安琪酵母在聲明中稱：「謝娜女士代言的產品係我公司旗下品牌，產品質量合格，符合國家有關安全質量標準。謝娜女士對產品已盡到充分合理的審查注意義務，且不存在任何的虛假廣告或虛假宣傳。本案已進入司法訴訟程序，有關事實的認定和處理以法院生效裁判為準。」

謝娜則表示，選擇牽手安琪紐特，最重要的原因就是安琪紐特的產品質量和口碑都非常好，讓人覺得安心。據悉，2019年，謝娜簽約成為安琪酵母旗下品牌安琪紐特酵母蛋白粉、益生菌（SC）系列產品代言人。

天眼查APP顯示，一審原告為范某，一審被告為謝娜工作室等，該案已於11月8日在法院開庭審理。審理法院為成都鐵路運輸第一法院。法院經審查認為，原告范某的主要訴請，是根據消費者因不符合食品安全標準受到損害，向經營者和生產者要求賠償損失，故本案係產品責任糾紛案。

對此案，羅開誠律師表示，謝娜作為公眾人物，一旦產品涉及虛假宣傳或出現質量問題，其代言人和背後的工作室將會和商家承擔連帶責任；如果查實代言人明知虛假廣告而代言或明知是騙局而代言，還有可能涉嫌違法甚至犯罪。