「最美女校醫」穿白袍搭黑絲襪？網疑：擺拍

網友表示，女校醫疑似也曾在幼兒園門口擺拍。（視頻截圖）

一段「女子在操場身穿白大褂及黑色絲襪」視頻近日引發網友關注，該視頻還配文寫道「我們的校醫老師也太美了」。然而這段視頻卻引發眾多網友質疑，有網友留言稱「校醫怎麼可能穿成這樣」，還有網友表示，視頻中的女子疑似曾穿著其他服裝，在一幼兒園門口拍視頻。

極目新聞報導，上述視頻顯示，一名身穿白大褂、手提藥箱的年輕女子站在操場邊，跑道上不時有人回頭觀望這名女子；還可見到該女子的白大褂下露出了黑色絲襪和高跟鞋。網友質疑「校醫這麼打扮真的彆扭」、「穿上白大褂就把衣服穿好」、「醫務工作者感覺受到了侮辱」。

有網友找到了疑似視頻女主角的短視頻帳號，該帳號擁有27.5萬粉絲，發布的一則視頻中，出鏡女子著裝與「操場視頻」相同，同樣有幾名跑步男生頻頻回頭看她，環境也與「操場視頻」幾乎一致。該帳號還發布了多條女子身穿白大褂，為人包紮傷口的視頻，並配話題「運動會中的校醫天花板」。

另有網友稱，該女子穿的高跟鞋與之前在杭州一幼兒園門前擺拍的女子的鞋相似，猜測是同一人所為。

據報導，上述視頻定位顯示浙江傳媒學院。有網友稱，視頻場景實為杭州醫學院濱江校區的操場。

浙江傳媒學院宣傳部回應，從未聽過此事。杭州醫學院多個辦公室電話則均無人接聽。