我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

「最美女校醫」穿白袍搭黑絲襪？網疑：擺拍

中國新聞組╱北京19日電
網友表示，女校醫疑似也曾在幼兒園門口擺拍。（視頻截圖）
網友表示，女校醫疑似也曾在幼兒園門口擺拍。（視頻截圖）

一段「女子在操場身穿白大褂及黑色絲襪」視頻近日引發網友關注，該視頻還配文寫道「我們的校醫老師也太美了」。然而這段視頻卻引發眾多網友質疑，有網友留言稱「校醫怎麼可能穿成這樣」，還有網友表示，視頻中的女子疑似曾穿著其他服裝，在一幼兒園門口拍視頻。

極目新聞報導，上述視頻顯示，一名身穿白大褂、手提藥箱的年輕女子站在操場邊，跑道上不時有人回頭觀望這名女子；還可見到該女子的白大褂下露出了黑色絲襪和高跟鞋。網友質疑「校醫這麼打扮真的彆扭」、「穿上白大褂就把衣服穿好」、「醫務工作者感覺受到了侮辱」。

有網友找到了疑似視頻女主角的短視頻帳號，該帳號擁有27.5萬粉絲，發布的一則視頻中，出鏡女子著裝與「操場視頻」相同，同樣有幾名跑步男生頻頻回頭看她，環境也與「操場視頻」幾乎一致。該帳號還發布了多條女子身穿白大褂，為人包紮傷口的視頻，並配話題「運動會中的校醫天花板」。

另有網友稱，該女子穿的高跟鞋與之前在杭州一幼兒園門前擺拍的女子的鞋相似，猜測是同一人所為。

據報導，上述視頻定位顯示浙江傳媒學院。有網友稱，視頻場景實為杭州醫學院濱江校區的操場。

浙江傳媒學院宣傳部回應，從未聽過此事。杭州醫學院多個辦公室電話則均無人接聽。

視頻女主角的短視頻帳號發布多條她穿白大褂、為他人包紮傷口的畫面。（視頻截圖）
視頻女主角的短視頻帳號發布多條她穿白大褂、為他人包紮傷口的畫面。（視頻截圖）

上一則

低碳、優美 北京冬奧場館的節儉之道

下一則

河南老師板書火了 能寫十幾種字體被封「行走打印機」

延伸閱讀

準媽媽孟耿如高跟鞋照樣穿 不辦滿月酒：太辛苦了

準媽媽孟耿如高跟鞋照樣穿 不辦滿月酒：太辛苦了
中國缺電危機暫解 「有序用電」喊停

中國缺電危機暫解 「有序用電」喊停
布朗醫學院教授退休後逐夢 89歲拿物理學博士

布朗醫學院教授退休後逐夢 89歲拿物理學博士
華人醫療服務部11/17網絡健康知識講座 11月糖尿病健康月講座：血糖和您~相伴兩不怨

華人醫療服務部11/17網絡健康知識講座 11月糖尿病健康月講座：血糖和您~相伴兩不怨

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美